Aziz Behic Başakşehir’de
25 Mayıs 2019, Cumartesi
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Aziz Behic ’de

Aziz Behic Başakşehir’de

Turuncu-lacivertliler, ve F.Bahçe’nin de listesindeki ’li sol bekle imza attı.

Şampiyonluğu kaptıran , çalışmalarına erkenden başladı. Turuncu-lacivertliler, 'dan 'ye transfer olan Aziz Behic'i aldı. Avustralya 'nda da forma giyen 28 yaşındaki tecrübeli sol bekle 3 yıllık imza atıldı. Aziz'in bonservisi için 1 milyon euro ödendi. PSV'de 6 maçta oynayabilen Behic, "İnşallah şampiyonluklara yürüyeceğiz. Tekliften sonra düşünmedim bile, 'hemen olsun' dedim" dedi. Bu transfer sonrası Başakşehir'in, maliyeti yüksek olan 33 yaşındaki Fransız sol beki Gael Clichy ile yollarını ayırması bekleniyor.

  1. 25.5.2019
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