Aziz Behic Başakşehir’de

Şampiyonluğu kaptıran Başakşehir, transfer çalışmalarına erkenden başladı. Turuncu-lacivertliler, Bursa'dan PSV'ye transfer olan Aziz Behic'i aldı. Avustralya Milli Takımı'nda da forma giyen 28 yaşındaki tecrübeli sol bekle 3 yıllık imza atıldı. Aziz'in bonservisi için 1 milyon euro ödendi. PSV'de 6 maçta oynayabilen Behic, "İnşallah şampiyonluklara yürüyeceğiz. Tekliften sonra düşünmedim bile, 'hemen olsun' dedim" dedi. Bu transfer sonrası Başakşehir'in, maliyeti yüksek olan 33 yaşındaki Fransız sol beki Gael Clichy ile yollarını ayırması bekleniyor.