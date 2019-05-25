Av sezonu bitti

Şampiyonluğu kaçıran Başakşehir, 2018-19 sezonunu Alanyaspor beraberliğiyle 2. sırada tamamladı. Akdeniz ekibini ağırlayan turuncu-lacivertliler, 6'da kaleci Ufuk'un kendi kalesine attığı golle öne geçti. Turuncu-yeşilliler ise beraberlik için fazla beklemedi. 16'da Cenk Ahmet'in ortasında iyi yükselen Fernandes eşitliği sağladı ve ilk devrenin skorunu belirledi: 1-1.



2 EKİP DE ÇOK KAÇIRDI

İkinci yarıda her iki takım da yakaladıkları net gol pozisyonlarından yararlanamadı. Başakşehir'de İrfan Can, Napoleoni, Visca fırsatları harcarken, Alanyaspor'da ise Caulker gol şansını değerlendiremedi. Geçtiğimiz sezon 72 puanla 3. olan Abdullah Avcı'nın öğrencileri, bu sezon 67 puanla 2. sırayı aldı. 44 puan ve maç fazlasıyla 7.'liğe çıkan Alanya ise Avrupa şansını kaybetti.



MERT ŞOKU!

Başakşehir'in file bekçisi Mert Günok, 86. dakikada sakatlandı ve yerini bu sezon ilk kez kaleye geçen Volkan Babacan'a bıraktı. A Milli Takım kadrosundaki Mert'in durumu kontrollerden sonra belli olacak.



ŞARTLI EVET

Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, takımdaki geleceğiyle ilgili çarpıcı konuştu. Yalçın, "Yönetimimizle bir görüşme yaptık. İstediğimiz hedef kadroyu kurabilirsek tabii ki Alanya ile devam etmek isteriz" dedi.