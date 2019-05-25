Av sezonu bitti – Fotomaç – 25 Mayıs 2019
25 Mayıs 2019, Cumartesi
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Av sezonu bitti

Av sezonu bitti

Son 7 maçta 1 galibiyet alan , öne geçtiği maçta ’e engel olamadı. ise 7. sıraya çıkarken Avrupa trenini kaçırdı.

Şampiyonluğu kaçıran , 2018-19 sezonunu beraberliğiyle 2. sırada tamamladı. ekibini ağırlayan turuncu-lacivertliler, 6'da kaleci Ufuk'un kendi kalesine attığı golle öne geçti. Turuncu-yeşilliler ise beraberlik için fazla beklemedi. 16'da Cenk Ahmet'in ortasında iyi yükselen eşitliği sağladı ve ilk devrenin skorunu belirledi: 1-1.

2 EKİP DE ÇOK KAÇIRDI
İkinci yarıda her iki takım da yakaladıkları net gol pozisyonlarından yararlanamadı. Başakşehir'de İrfan Can, Napoleoni, Visca fırsatları harcarken, Alanyaspor'da ise Caulker gol şansını değerlendiremedi. Geçtiğimiz sezon 72 puanla 3. olan 'nın öğrencileri, bu sezon 67 puanla 2. sırayı aldı. 44 puan ve maç fazlasıyla 7.'liğe çıkan Alanya ise Avrupa şansını kaybetti.

MERT ŞOKU!
Başakşehir'in file bekçisi , 86. dakikada sakatlandı ve yerini bu sezon ilk kez kaleye geçen 'a bıraktı. A kadrosundaki Mert'in durumu kontrollerden sonra belli olacak.

ŞARTLI EVET
Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, takımdaki geleceğiyle ilgili çarpıcı konuştu. Yalçın, "Yönetimimizle bir görüşme yaptık. İstediğimiz hedef kadroyu kurabilirsek tabii ki Alanya ile devam etmek isteriz" dedi.

  1. 25.5.2019
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