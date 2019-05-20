Başakşehir'e teselli
20 Mayıs 2019, Pazartesi
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'e teselli

Başakşehir'e teselli

Şampiyonluk mücadelesini kaybeden Avcı’nın takımı, ’nde ön eleme oynamaya hak kazandı.

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu sezon da son haftalara kadar şampiyonluk yarışının içinde olan , hedefine ulaşamadı. 'la girdiği şampiyonluk yarışını kaybeden 'nın öğrencileri, sezonu ikinci olarak bitirmeyi garantiledi. temsilcisi, 'nde ön eleme turu oynamaya da hak kazandı. 2016-17'yi ikinci sırada bitiren Başakşehir, geçen sezonu da 3.'lükle tamamlamıştı.

50 MAÇ SONRA iLK KEZ
Türk? Telekom'da dün Galatasaray'a mağlup olan Başakşehir'in tam 50 maçlık serisi son buldu. Abdullah Avcı'nın öğrencileri, bu karşılaşmaya kadar ilk yarısını önde kapattığı son 50 lig maçında galibiyete ulaşmıştı. Turuncu-lacivertliler, sarı-kırmızılılar karşısında da öne geçmesine rağmen skor avantajını koruyamadı.

  1. 20.5.2019
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