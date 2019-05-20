Başakşehir'e teselli

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu sezon da son haftalara kadar şampiyonluk yarışının içinde olan Başakşehir, hedefine ulaşamadı. Galatasaray'la girdiği şampiyonluk yarışını kaybeden Abdullah Avcı'nın öğrencileri, sezonu ikinci olarak bitirmeyi garantiledi. İstanbul temsilcisi, Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme turu oynamaya da hak kazandı. 2016-17'yi ikinci sırada bitiren Başakşehir, geçen sezonu da 3.'lükle tamamlamıştı.



50 MAÇ SONRA iLK KEZ

Türk? Telekom'da dün Galatasaray'a mağlup olan Başakşehir'in tam 50 maçlık serisi son buldu. Abdullah Avcı'nın öğrencileri, bu karşılaşmaya kadar ilk yarısını önde kapattığı son 50 lig maçında galibiyete ulaşmıştı. Turuncu-lacivertliler, sarı-kırmızılılar karşısında da öne geçmesine rağmen skor avantajını koruyamadı.