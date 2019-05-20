Başakşehir'e teselli
Şampiyonluk mücadelesini kaybeden Avcı’nın takımı, Şampiyonlar Ligi’nde ön eleme oynamaya hak kazandı.
Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu sezon da son haftalara kadar şampiyonluk yarışının içinde olan Başakşehir, hedefine ulaşamadı. Galatasaray'la girdiği şampiyonluk yarışını kaybeden Abdullah Avcı'nın öğrencileri, sezonu ikinci olarak bitirmeyi garantiledi. İstanbul temsilcisi, Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme turu oynamaya da hak kazandı. 2016-17'yi ikinci sırada bitiren Başakşehir, geçen sezonu da 3.'lükle tamamlamıştı.
50 MAÇ SONRA iLK KEZ
Türk? Telekom'da dün Galatasaray'a mağlup olan Başakşehir'in tam 50 maçlık serisi son buldu. Abdullah Avcı'nın öğrencileri, bu karşılaşmaya kadar ilk yarısını önde kapattığı son 50 lig maçında galibiyete ulaşmıştı. Turuncu-lacivertliler, sarı-kırmızılılar karşısında da öne geçmesine rağmen skor avantajını koruyamadı.
- 20.5.2019
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Süper Lig'de gelenek bozulmadı
Toplam 1
Yorum
İMPARATOR FATİH TERİM tebrikler İmparator yaşattığın bütün güzellikler için teşekkür ederiz
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Rodallega ile görüşme
Toplam 1
Yorum
baksoy Trabzonspor da tavan ücret 3-4 milyon olmalı isteyen devam eder ?
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Muslera tarihe geçti
Toplam 1
Yorum
GS LI MUSLERA İKİ GS DASIN. MUSLERA MUSLERA MUSLERA YİNE MUSLERA. SENİ SEVİYORUZ MUSLERA ,SEVİYORUZ SENİ MUSLERA
Başakşehir'e teselli haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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