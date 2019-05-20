Abdullah Avcı isyan etti
Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 90 dakikanın ardından Galatasaray teknik heyetini hedef aldı.
"Şampiyon G.Saray'ı tebrik ederim" diyerek sözlerine başlayan Avcı, "Burada gol attığın zaman kulübene saldırı oluyor. Bir teknik adam golden sonra kulübeye saldırıyor, yumruk atıyor, hakaret ediyor. Sözlerini burada telaffuz edemiyorum. Eski oyuncusuna hem hakaret edecek, hem yumruk atacak. Sonra kulübenin arkasına kaçacak. Delikanlı adam devam eder. . Hayatımda yan yollara hiç girmedim. Arka bahçelerden dolaşmadım. Vurup kaçmadım hiç. Doğru yolda yürüdüm hep" ifadelerini kullandı.
- 20.5.2019
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Galatasaray 22. kez şampiyon! Galatasaray 2-1 Başakşehir (MAÇ SONUCU MAÇ ÖZETİ)
Toplam 2
Yorum
BU GS CAMİASINA VE SİZE BU GÜNÜN SİZİN GÜNÜNÜZ OLSUN İSTİYORSANIZ, HER ŞEY SİZİN ELİNİZDE GS LILAR. BURADAN ŞAMPİYON ÇIKMAK VAR AMA TERSİNİ BİR DÜŞÜNÜN. AYIP OLMAZ
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Altınordu'nun acı kaderi
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Yorum
Vatandaş Asansör takım olmaktansa çıkmamak, zamanını beklemek iyidir. 4/5 mantığı budur.
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Fenerbahçe'de BB Erzurum maçı öncesi 2 isim kadroda yok!
Toplam 1
Yorum
kartal Ferdi kadıogluna çok güveniyorum,ama hoca görebilecek mi.Ersun hocanın bu takımı ilk dörde sokmasını sanmıyorum.
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