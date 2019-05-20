Abdullah Avcı isyan etti

"Şampiyon G.Saray'ı tebrik ederim" diyerek sözlerine başlayan Avcı, "Burada gol attığın zaman kulübene saldırı oluyor. Bir teknik adam golden sonra kulübeye saldırıyor, yumruk atıyor, hakaret ediyor. Sözlerini burada telaffuz edemiyorum. Eski oyuncusuna hem hakaret edecek, hem yumruk atacak. Sonra kulübenin arkasına kaçacak. Delikanlı adam devam eder. . Hayatımda yan yollara hiç girmedim. Arka bahçelerden dolaşmadım. Vurup kaçmadım hiç. Doğru yolda yürüdüm hep" ifadelerini kullandı.