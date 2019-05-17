Medipol Başakşehir'de Galatasaray maçı hazırlıkları – Fotomaç – 17 Mayıs 2019
17 Mayıs 2019, Cuma
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'de maçı hazırlıkları

Medipol Başakşehir'de Galatasaray maçı hazırlıkları

, 'in 33. haftasında 19 Mayıs Pazar günü deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı bildirildi.

5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın, geniş alan oyunuyla tamamlandığı ifade edildi.

, yarın akşam yapacağı antrenmanla müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.


  1. 17.05.2019
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