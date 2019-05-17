Medipol Başakşehir'de Galatasaray maçı hazırlıkları
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 19 Mayıs Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı bildirildi.
5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın, geniş alan oyunuyla tamamlandığı ifade edildi.
Medipol Başakşehir, yarın akşam yapacağı antrenmanla Galatasaray müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.
- 17.05.2019
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Toplam 1
Yorum
Bay Mert Konuşsana ı love Haci
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‘Çok ağladınız’
Toplam 1
Yorum
YAZIK. HEMDE SEMPATİ DUYDUĞUMUZ AKHİSAR BUNLAR SAHAYA FUTBOL İÇİN DEĞİL TEKME TOKAT ATMAK İÇİN ÇIKMIŞLAR VEDE ŞARTLANDIRILMIŞLAR
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Yak gel Ribery
Toplam 3
Yorum
GELMESİN BU ADAM GS YIN KAPISINDAN İÇERİ GİRMEMELİDİR. ALLEMİ CİHAN OLSA. BU KAÇAK GÜVENSİZ ADAM
Medipol Başakşehir'de Galatasaray maçı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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