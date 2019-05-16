Medipol Başakşehir'de Emre Belözoğlu belirsizliği
17 Mayıs 2019, Cuma
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Medipol 'de belirsizliği

Medipol Başakşehir'de Emre Belözoğlu belirsizliği

'in 33. haftasında deplasmanda ile şampiyonluk yolundaki en kritik maçına çıkacak Medipol 'de kaptan 'nun tedavisi sürüyor.

'in 33. haftasında deplasmanda ile şampiyonluk yolundaki en kritik maçına çıkacak Medipol 'de kaptan 'nun tedavisi sürüyor.

ekibinin sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 yendiği mücadelede sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Emre'nin çekilen MR'ı sonucunda sol uyluk arka adalesinde orta derece kanama tespit edilmişti.

Hafta başından bu yana antrenmanlara çıkamayan deneyimli futbolcu, turuncu-lacivertli takımın bugün yaptığı idmanda da yer almadı.

Galatasaray maçına yetiştirilmesi için yoğun çaba sarf edilen deneyimli futbolcunun durumuyla ilgili karar, kalan iki gündeki iyileşme sürecine göre verilecek.

  1. 16.05.2019
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