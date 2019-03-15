Medipol Başakşehir'de Kayserispor maçı hazırlıkları sürüyor
15 Mart 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Medipol Başakşehir Haberleri Medipol Başakşehir'de Kayserispor maçı hazırlıkları sürüyor

'de maçı hazırlıkları sürüyor

Medipol Başakşehir'de Kayserispor maçı hazırlıkları sürüyor

Lider , 'in 26. haftasında 17 Mart Pazar günü deplasmanda İstikbal Mobilya ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen idman, ısınmayla başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.

, İstikbal Mobilya maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

  1. 15.03.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Medipol Başakşehir'de Kayserispor maçı hazırlıkları sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN