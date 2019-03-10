Zirvenin sırrı ilk yarıda!
Şampiyonluğa koşan turuncu-lacivertliler, son dokuz maçın tamamında ilk yarıyı önde kapattı ve kalesinde gol görmedi. Avcı’nın takımı, 16 karşılaşmada bunu başardı.
Serdar Taşçı 16'da çıktı
Başakşehır'ın devre arası transferi Serdar Taşçı, dünkü maçta ilk 11'deydi. 31 yaşındaki stoper, 16. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı. Gurbetçi futbolcu yerini Joseph Attamah'a bıraktı. Serdar Taşçı bu sezon Süper Lig'de (Antalyaspor) ikinci kez bir müsabakaya ilk 11'de başladı.
Emre Belözoğlu cezaya düştü
Başakşehır'ın tecrübeli yıldızı Emre Belözoğlu, 86. dakikada sarı kart görerek haftaya oynanacak Kayserispor deplasmanında cezalı duruma düştü. 38 yaşındaki futbolcu, bu sezon Süper Lig'de sekizinci kez sarı kart gördü. Öte yandan Emre'ye Fenerbahçeli taraftarlar destek tezahüratında bulundu. Emre de elini kalbine götürerek tribünleri selamladı.
Son goller 4 Robinho'dan
Fenerbahçe'ye bu sezon Süper Lig'de gol atan ilk Brezilyalı futbolcu Robinho oldu. Sambacı yıldız, 19. dakikada fileleri havalandırarak ligde 10. golünü kaydetti. 35'lik yıldız, Nisan 2018'de Sivasspor formasıyla sarı-lacivertlilere gol atan son Brezilyalı isimdi.
Tek değişiklik
Abdullah Avcı, Fenerbahçe karşısında geçen haftaya göre tek değişiklik yaptı. Sakatlığı bulunan Epureanu yerine Serdar Taşçı ilk 11'de şans aldı. Öte yandan Başakşehirli futbolcular sahaya "7 Nisan'da Vodafone İstanbul Yarı Maratonu'nda buluşalım" pankartıyla çıktı.
Kahraman oldu
Fenerbahçe karşısında 77. dakikada Arda Turan'ın yerine oyuna giren Stefano Napoleoni 83'te çok kritik bir gol atarak Başakşehir'i kurtardı. 32 yaşındaki İtalyan forvet, kariyerinde ilk kez Fenerbahçe ağlarını sarstı. Napoleoni, bu sezon Süper Lig'de 3. golünü kaydederken belki de en kritik dokunuşunu dün gece gerçekleştirdi.
- 10.3.2019
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maho Sivasın golcüsü yok zaten hocasıda yok
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Toplam 16
Yorum
Mustafa ÖZYANIK Halkın takımı için taraftarından yardım istemekten daha doğal ne olabilir. Sonuna kadar beraberiz Başkan...
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Arda Turan en çok Fenerbahçe'ye kaybetti
Toplam 2
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uzman analist gecen yıl başakşehiri yendik gs, ondan önceki sene yendik bjk şampiyon oldu.
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