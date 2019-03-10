Zirvenin sırrı ilk yarıda! – Fotomaç – 10 Mart 2019
10 Mart 2019, Pazar
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Zirvenin sırrı ilk yarıda!

Zirvenin sırrı ilk yarıda!

Şampiyonluğa koşan turuncu-lacivertliler, son dokuz maçın tamamında ilk yarıyı önde kapattı ve kalesinde gol görmedi. Avcı’nın takımı, 16 karşılaşmada bunu başardı.

'de tarihindeki ilk şampiyonluğuna adım adım yaklaşan , karşısında bu sezon yakaladığı önemli seriyi sürdürdü. turuncu-lacıvertlıler, sarı-lacivertliler karşısında 19. dakikada Robinho'nun golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı gol yemeden kapattı. Teknik direktör 'nın takımı, son dokuz Süper Lig maçın ilk yarısında gol atmayı başardı ve kalesini de gole kapattı. BU istatistik turuncu-lacivertlilerin neden zirvede tek başına kaldığını açıklar nitelikte oldu. BAŞAKŞEHIR, Süper Lig'deki 25 haftanın 16'sında ilk yarıyı gol yemeden önde kapatmayı başardı. LIGIN lideri, bu 16 maçın sadece ikisinde ( ve Erzurumspor) maçlarında puan kaybı yaşadı. Başakşehir, ligde bu sezon rakiplerine karşı 1-0 öne geçtiği maçlarda Alanyaspor ve Erzurumspor'a yakalandı ve maçları 1-1 bitirerek ikişer puan kaybı yaşadı.

Serdar Taşçı 16'da çıktı
Başakşehır'ın devre arası transferi , dünkü maçta ilk 11'deydi. 31 yaşındaki stoper, 16. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı. Gurbetçi futbolcu yerini Joseph Attamah'a bıraktı. Serdar Taşçı bu sezon Süper Lig'de () ikinci kez bir müsabakaya ilk 11'de başladı.

Emre Belözoğlu cezaya düştü
Başakşehır'ın tecrübeli yıldızı , 86. dakikada görerek haftaya oynanacak deplasmanında cezalı duruma düştü. 38 yaşındaki futbolcu, bu sezon Süper Lig'de sekizinci kez sarı kart gördü. Öte yandan Emre'ye Fenerbahçeli taraftarlar destek tezahüratında bulundu. Emre de elini kalbine götürerek tribünleri selamladı.

Son goller 4 Robinho'dan
Fenerbahçe'ye bu sezon Süper Lig'de gol atan ilk Brezilyalı futbolcu Robinho oldu. Sambacı yıldız, 19. dakikada fileleri havalandırarak ligde 10. golünü kaydetti. 35'lik yıldız, Nisan 2018'de formasıyla sarı-lacivertlilere gol atan son Brezilyalı isimdi.

Tek değişiklik
Abdullah Avcı, Fenerbahçe karşısında geçen haftaya göre tek değişiklik yaptı. Sakatlığı bulunan Epureanu yerine Serdar Taşçı ilk 11'de şans aldı. Öte yandan Başakşehirli futbolcular sahaya "7 Nisan'da Vodafone İstanbul Yarı Maratonu'nda buluşalım" pankartıyla çıktı.

Kahraman oldu
Fenerbahçe karşısında 77. dakikada 'ın yerine oyuna giren Stefano Napoleoni 83'te çok kritik bir gol atarak Başakşehir'i kurtardı. 32 yaşındaki İtalyan forvet, kariyerinde ilk kez Fenerbahçe ağlarını sarstı. Napoleoni, bu sezon Süper Lig'de 3. golünü kaydederken belki de en kritik dokunuşunu dün gece gerçekleştirdi.
  1. 10.3.2019
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