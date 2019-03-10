Emin adımlarla – Fotomaç – 10 Mart 2019
10 Mart 2019, Pazar
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Emin adımlarla

Emin adımlarla

: “Kazanmak çok önemliydi. İlk yarı iyiydik. İkinci yarı oyunun kontrolünü biraz kaybettik ama skoru yakalamasını bildik.”

'in lider hocası şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlediklerini kaydetti. Avcı, 'ye ilk yarıda pozisyon vermediklerini söylerken, "Güçlü bir rakibe karşı çok iyi başladık. Son maçlarda ilk yarılarda hep gol buluyorduk bunu sürdürdük. İlk yarıda rakibe pozisyon vermedik. Şut çekme şansı bile bulamadılar" diye konuştu. Kalan 9 maçta en iyi sonuçları almak istediklerini söyleyen Avcı, "İkinci 45 dakikada oyunun kontrolünü biraz kaybettik ama son anlarda gelen golle 3 puana uzandık. Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyoruz" diye konuştu.
  1. 10.3.2019
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