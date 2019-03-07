Gökhan İnler ve Napoleoni kadın futbolcularla bir araya geldi
07 Mart 2019, Perşembe
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ve Napoleoni kadın futbolcularla bir araya geldi

Gökhan İnler ve Napoleoni kadın futbolcularla bir araya geldi

Medipol Başakşehirli futbolcu , takım arkadaşı 'yle birlikte, İnler Spor ve Eğitim Vakfının (İSEV) 8 Mart nedeniyle düzenlediği etkinlikte kadın futbol takımlarıyla bir araya geldi.

Pendikspor Çınarlıdere Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyonda ile 'nin yanı sıra, Pendik Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Nuri Sincanlı ve Gedik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kamil Özer de hazır bulundu.

Etkinlikte, Pendik Çamlıkspor, Tuzla Sahilspor, Sapanbağlarıspor, Defnespor, Dudulluspor ve Anadolu Kartalları kadın futbol takımlarının sporcuları yer aldı.

Kadın futbolcularla birlikte penaltı vuruşu kullanan İnler ve Napoleoni, daha sonra ise oynanan gösteri maçında forma giydi.

İSEV'in kurucusu olan Gökhan İnler, yaptığı açıklamada, 8 Mart 'nün önemine değinerek, "Bu güzel organizasyon için emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum. Türkiye'de kadın futbolu günden güne daha büyük bir gelişim gösteriyor ve bu dalda tüm başarılar sizin omuzlarınızda yükseliyor. Sporun tümünde gördüğümüz inanç ve adanmışlık hepimiz için gurur verici." ifadelerini kullandı.

  1. 07.03.2019
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