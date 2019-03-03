Malatyaspor - Başakşehir | 0-2 MAÇ SONUCU

Başakşehir Süper Lig'in 24. haftasında Yeni Malatyaspor'a konuk oldu. İyi futboluna devam eden Başakşehir, zorlu Yeni Malatyaspor deplasmanında da kazanmayı başardı.

İKİ YARIDA BİRER GOL

Maça iyi başlayan misafir takım Başakşehir, aradığı golü ilk yarının son dakikasında buldu. 44. dakikada penaltı kazanan Başakşehir'de topun başına Emre Belözoğlu geçti. Lider Belözoğlu'nun penaltı golüyle Yeni Malatyaspor karşısında öne geçti.

İlk 45 dakikanın bitiminde, lider Başakşehir soyunma odasına 1-0 önde gitti.

İkinci yarıda gol erken geldi. Dakikalar 57'yi gösterirken bu kez sahneye Visca çıktı. Yakaladığı pozisyonu iyi değerlendiren Visca, takımını 2-0 öne geçirdi.

BAŞAKŞEHİR ZİRVEYE KURULDU

Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmadığı. Lider Başakşehir Yeni Malatyaspor deplasmanında 2-0 kazanarak 3 puana uzandı.

Süper Lig'in 24. haftasını da 3 puanla kapatan Başakşehir puanını 54'e yükseltti. Yeni Malatyaspor ise 34 puanla 6. sırada kaldı.