Malatyaspor - Başakşehir | 0-2 MAÇ SONUCU
Spor Toto Süper Lig'in 24.haftasında lider Medipol Başakşehir deplasmanda Yeni Malatya'yı Emre Belözoğlu ve Visca'nın golleriyle 0-2 mağlup etti.
Başakşehir Süper Lig'in 24. haftasında Yeni Malatyaspor'a konuk oldu. İyi futboluna devam eden Başakşehir, zorlu Yeni Malatyaspor deplasmanında da kazanmayı başardı.
İKİ YARIDA BİRER GOL
Maça iyi başlayan misafir takım Başakşehir, aradığı golü ilk yarının son dakikasında buldu. 44. dakikada penaltı kazanan Başakşehir'de topun başına Emre Belözoğlu geçti. Lider Belözoğlu'nun penaltı golüyle Yeni Malatyaspor karşısında öne geçti.
İlk 45 dakikanın bitiminde, lider Başakşehir soyunma odasına 1-0 önde gitti.
İkinci yarıda gol erken geldi. Dakikalar 57'yi gösterirken bu kez sahneye Visca çıktı. Yakaladığı pozisyonu iyi değerlendiren Visca, takımını 2-0 öne geçirdi.
BAŞAKŞEHİR ZİRVEYE KURULDU
Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmadığı. Lider Başakşehir Yeni Malatyaspor deplasmanında 2-0 kazanarak 3 puana uzandı.
Süper Lig'in 24. haftasını da 3 puanla kapatan Başakşehir puanını 54'e yükseltti. Yeni Malatyaspor ise 34 puanla 6. sırada kaldı.
- 03.03.2019
- Güncelleme: 03.03.2019 18:02
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Filede derbi heyecanı
Toplam 1
Yorum
EMRE HADİ ASLANIM BU MACIDA ALALIM
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
sek gs maçından önce sakatlanması manidar
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
FUTBOL USA AKHISAR NEDEN ACIKLAMA YAPMIYOR, BEN ZANNETMIYORUM TERIM 32 YASINDA BIR KALECIYI GS'A ALSIN
Malatyaspor - Başakşehir | 0-2 MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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