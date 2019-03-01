Göksel Gümüşdağ'dan Demirören'e teşekkür
01 Mart 2019, Cuma
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'dan Demirören'e teşekkür

Göksel Gümüşdağ'dan Demirören'e teşekkür

, () Başkanı olarak görev aldığı süre boyunca Türk futboluna verdiği hizmetlerden dolayı 'e teşekkür etti.

Kulübü Başkanı , () Başkanı olarak görev aldığı süre boyunca Türk futboluna verdiği hizmetlerden dolayı 'e teşekkür etti.
Göksel Gümüşdağ'ın kulüpten paylaşılan teşekkür mesajı şöyle;
"Sayın Yıldırım Demirören'e, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olarak görev aldığı süre boyunca Türk futboluna verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ederim.
Özellikle Kulüpler Birliği Başkanlığım süresince, hem kulüplerimizin finansal kaynaklarına büyük etki yaratan yayın ihalesi sürecindeki yapıcı rolü, hem de öncüsü olduğum, Video Hakem Teknolojisi'nin hayata geçirilmesi konusundaki işbirliğinden dolayı kendisine minnettarım. Sayın Yıldırım Demirören'e bundan sonraki yaşamında başarılar dilerim.
Bu vesileyle Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevini Haziran ayındaki seçim dönemine kadar vekaleten yürütecek olan Sayın Hüsnü Güreli'ye de başarılar dilerim."

  1. 01.03.2019
  2. Güncelleme: 01.03.2019 13:36
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