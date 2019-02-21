Medipol Başakşehir'de Bursaspor maçı hazırlıkları
21 Şubat 2019, Perşembe
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'de maçı hazırlıkları

Medipol Başakşehir'de Bursaspor maçı hazırlıkları

'in lideri , Cumartesi günü ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

'in lideri , Cumartesi günü ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen ısınma hareketleriyle başladı.

Pas çalışmasının ardından geniş alanda oyunla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

Turuncu-lacivertli takım, yarın yapacağı antrenmanla Bursaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

  1. 21.2.2019 15:13
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