Medipol Başakşehir'de Bursaspor maçı hazırlıkları
Spor Toto Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, 23 Şubat Cumartesi günü Bursaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, 23 Şubat Cumartesi günü Bursaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.
Pas çalışmasının ardından geniş alanda oyunla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.
Turuncu-lacivertli takım, yarın yapacağı antrenmanla Bursaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
- 21.2.2019 15:13
-
Samet Aybaba Başakşehir maçında revizyona gidiyor
Toplam 1
Yorum
şakacı timsah üvey evladı saivet'i oynatmaktan vazgeçmez..
-
Beşiktaş Vodafone Park'ta büyük maçlarda zorlanıyor
Toplam 1
Yorum
Murat Hangi büyük maçta zorlandi
-
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi Bülent Yıldırım oldu
Toplam 1
Yorum
FFBNC TAHRİK HAKEMİ GELMİŞ
Medipol Başakşehir'de Bursaspor maçı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.