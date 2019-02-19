Lider fire vermedi!
Turuncu-lacivertliler, Antalya deplasmanında yeni transferi Kudryashov’un attığı golle galibiyete ulaştı. İstanbul ekibi yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı.
ÇOK FIRSAT KAÇTI
45'TE bir kez daha gole yaklaşan Başakşehir Visca ve Arda ile pozisyondan yararlanamadı. 51'de Emre'nin şutunu Boffin çıkardı. 79'da hızlı gelişen konuk ekip atağında Robinho, son çizgiye inerek pasını verdi, Visca'nın vuruşunda Chico topu çizgi üstünden çıkardı. 81'de bu kez Mossoro vurdu, bu kez Yekta uzaklaştırdı. Maç 1-0 bitti. Başakşehir puanını 48'e yükseltirken, Antalya 29 puanda kaldı.
Avcı: Önemli olan 3 puan
Başakşehir'in başarılı hocası Abdullah Avcı, maç sonunda şu ifadeleri kullandı: "Bugün 6-7 tane net pozisyon kaçırdık. Gole kadar %70'le topa sahip olduk. Şampiyonlukta 100 senelik camialarla yarışmak kolay değil. Bugün 17 şutun 15'ini falan rakip ceza sahasından attık. Pozisyon verdik mi? Bir tane verdik. Genel olarak doğru durduk. Çok güzel bir galibiyet aldık. Tabela 1-0 yazıyor, önemli olan 3 puan."
Korkmaz hakeme tepki gösterdi
Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, maç sonu hakem Kalkavan'a tepki gösterdi. Korkmaz, "Maçla ilgili fazla konuşmayacağım. Bazı şeylere çok şaşırıyorum. Biz burada G.Saray'la oynarken, VAR hakemi Mete Kalkavan'dı. Muslera-Maicon pozisyonu olmuştu. Bugün Robinho'nun, Emre'nin hareketleri, Doukara'nın penaltı pozisyonu var. Arda, top taca benden çıktı diyor ama Mete Kalkavan kararını değiştirmiyor. Takdir kamuoyunun. Hakem maçı da 15 saniye erken bitirdi" diye konuştu.
TARTIŞMALI İKİ KARAR
Başakşehir'in 1-0 kazandığı mücadeleye iki pozisyon damga vurdu. 61'inci dakikada Robinho'nun Sangare'ye arkadan tabanla vurmasını hakem Mete Kalkavan es geçti. Benzer pozisyonlarda bu hafta Kasımpaşa'dan Adem Büyük, Konyaspor'da Jahovic kırmızı kart görmüştü. Ama Kalkavan bırakın kartı faul bile çalmadı. Maçın son dakikalarında ise soldan gelen bir ortada ceza sahası içinde topa yükselmek isteyen Doukara, Serdar Taşçı'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Mete Kalkavan VAR'dan da uyarı gelmeyince "devam" dedi. Antalyasporlular iki karara da tepki gösterdi.
- 19.2.2019
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Quaresma Fenerbahçe'yi seviyor
Toplam 2
Yorum
Q7 Q7 bu macta da kirmizi karti yer, cok cabuk provoke ve tongaya geliyor cünkü...
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Fenerbahçe'den 3 yıllık imza! Oyuncuyla anlaşma tamam...
Toplam 1
Yorum
Enda Bu forma bu adama çok ama çok yakışıyor.
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Trabzonspor rol modeldir
Toplam 2
Yorum
Coşkun tektas Bu takımın başına hikmet Karaman yakışır. Defalarca soyledik
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