Lider fire vermedi! – Fotomaç – 19 Şubat 2019
19 Şubat 2019, Salı
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Lider fire vermedi!

Lider fire vermedi!

Turuncu-lacivertliler, deplasmanında yeni transferi Kudryashov’un attığı golle galibiyete ulaştı. ekibi yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı.

'de 22. haftanın kapanış maçında lider Medipol , deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti. ve ile şampiyonluk yarışındaki turuncu-lacivertliler bu galibiyetle rakipleriyle arasındaki puan farkını korudu. Maça hızlı başlayan Başakşehir, 10'da Arda ile gole yaklaştı ama Boffin'i geçemedi. 33'te İrfan Can Kahveci'nin pasında topu alan Kudriashov, Hakan'ı geçip yerden vurdu ve Başakşehir'i 1-0 öne geçirdi.

ÇOK FIRSAT KAÇTI
45'TE bir kez daha gole yaklaşan Başakşehir Visca ve Arda ile pozisyondan yararlanamadı. 51'de Emre'nin şutunu Boffin çıkardı. 79'da hızlı gelişen konuk ekip atağında Robinho, son çizgiye inerek pasını verdi, Visca'nın vuruşunda Chico topu çizgi üstünden çıkardı. 81'de bu kez Mossoro vurdu, bu kez Yekta uzaklaştırdı. Maç 1-0 bitti. Başakşehir puanını 48'e yükseltirken, 29 puanda kaldı.

Avcı: Önemli olan 3 puan
Başakşehir'in başarılı hocası , maç sonunda şu ifadeleri kullandı: "Bugün 6-7 tane net pozisyon kaçırdık. Gole kadar %70'le topa sahip olduk. Şampiyonlukta 100 senelik camialarla yarışmak kolay değil. Bugün 17 şutun 15'ini falan rakip ceza sahasından attık. Pozisyon verdik mi? Bir tane verdik. Genel olarak doğru durduk. Çok güzel bir galibiyet aldık. Tabela 1-0 yazıyor, önemli olan 3 puan."

Korkmaz hakeme tepki gösterdi
Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, maç sonu hakem Kalkavan'a tepki gösterdi. Korkmaz, "Maçla ilgili fazla konuşmayacağım. Bazı şeylere çok şaşırıyorum. Biz burada G.Saray'la oynarken, VAR hakemi 'dı. Muslera-Maicon pozisyonu olmuştu. Bugün Robinho'nun, Emre'nin hareketleri, Doukara'nın penaltı pozisyonu var. Arda, top taca benden çıktı diyor ama Mete Kalkavan kararını değiştirmiyor. Takdir kamuoyunun. Hakem maçı da 15 saniye erken bitirdi" diye konuştu.

TARTIŞMALI İKİ KARAR
Başakşehir'in 1-0 kazandığı mücadeleye iki pozisyon damga vurdu. 61'inci dakikada Robinho'nun Sangare'ye arkadan tabanla vurmasını hakem Mete Kalkavan es geçti. Benzer pozisyonlarda bu hafta 'dan , 'da Jahovic kırmızı kart görmüştü. Ama Kalkavan bırakın kartı faul bile çalmadı. Maçın son dakikalarında ise soldan gelen bir ortada ceza sahası içinde topa yükselmek isteyen Doukara, 'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Mete Kalkavan VAR'dan da uyarı gelmeyince "devam" dedi. Antalyasporlular iki karara da tepki gösterdi.
  1. 19.2.2019
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