Antalyaspor-M.Başakşehir maçının VAR'ı Arda Kardeşler
Süper Lig’de 22. haftasının kapanış maçında Medipol Başakşehir'in bu akşam deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı mücadelenin Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Arda Kardeşler oldu.
Lider Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında bu akşam deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Süleyman Özay yapacak.
Antalya Stadyumu'nda oynanacak bu müsabakanın VAR hakemi ise Arda Kardeşler oldu. Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan VAR merkezinde AVAR olarak da Koray Gençerler yer alacak.
- 18.2.2019 13:48
- Güncelleme: 18.2.2019 14:07
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İşte çifte standart
Toplam 1
Yorum
İşte çifte standart. Kasımpaşanın Trabzonun penaltısı tekrar edildi Bjkninki tekrarlandı. Diagne kasımpaşadayken kırmızı görüyordu Gsde görmüyor
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Bambaşka bir Beşiktaş!
Toplam 1
Yorum
karakartal Kagawa ve Burak transferleriyle kadro dengeyi buldu buda başarıyı ve istikrarı getirdi
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Teselli etti
Toplam 1
Yorum
trabzon canımız sağolsun
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