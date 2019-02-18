Antalyaspor-M.Başakşehir maçının VAR'ı Arda Kardeşler
18 Şubat 2019, Pazartesi
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-M.Başakşehir maçının VAR'ı

Antalyaspor-M.Başakşehir maçının VAR'ı Arda Kardeşler

’de 22. haftasının kapanış maçında 'in bu akşam deplasmanda ile oynayacağı mücadelenin Video Yardımcı Hakem'i (VAR) oldu.

Lider , Spor Toto 'in 22. haftasında bu akşam deplasmanda ile karşılaşacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi yönetecek. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Süleyman Özay yapacak.

Stadyumu'nda oynanacak bu müsabakanın VAR hakemi ise oldu. Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan VAR merkezinde AVAR olarak da Koray Gençerler yer alacak.

  1. 18.2.2019 13:48
  2. Güncelleme: 18.2.2019 14:07
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