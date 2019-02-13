Medipol Başakşehir Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
13 Şubat 2019, Çarşamba
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maçının hazırlıklarını sürdürdü

Medipol Başakşehir Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

, 'in 22. haftasında 18 Şubat Pazartesi günü ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, bir grup futbolcunun salonda kuvvet çalışması yaptığı bildirildi.

Diğer grupta yer alan oyuncuların ise 21 Yaş Altı Takımı ile hazırlık maçı yaptığı kaydedildi.

, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

  1. 13.2.2019 18:33
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