Medipol Başakşehir'de Erzurumspor maçının hazırlıkları
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 9 Şubat Cumartesi günü sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.
Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ile başladığı bildirildi.
İdmanda koordinasyon ve çabukluk çalışmasının ardından 5'e 2 top kapma çalışması yapıldığı belirtildi. Dar alan oyun çalışması ile devam eden antrenmanın, çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.
Medipol Başakşehir, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
- 7.2.2019 15:03
- Güncelleme: 7.2.2019 15:52
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Domagoj Arabistan teklifini reddetti
Toplam 1
Yorum
karakartal karakartalBunu gündem yapıp haberleştirmeniz abe dünya kupasında final oynamış oyuncunun arabistanda ne işi var
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Haluk Şahin: "Trabzonspor büyük maçlarda büyük oynar"
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misafir ver gazı haluk bey
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Dorukhan Toköz golcüler listesinde
Toplam 2
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karakartal orta saha oyuncusunun gol atması ve asist yapması beklenir
Medipol Başakşehir'de Erzurumspor maçının hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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