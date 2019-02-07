Medipol Başakşehir'de Erzurumspor maçının hazırlıkları
07 Şubat 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

'de Erzurumspor maçının hazırlıkları

Medipol Başakşehir'de Erzurumspor maçının hazırlıkları

, 'in 21. haftasında 9 Şubat Cumartesi günü sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ile başladığı bildirildi.

İdmanda koordinasyon ve çabukluk çalışmasının ardından 5'e 2 top kapma çalışması yapıldığı belirtildi. Dar alan oyun çalışması ile devam eden antrenmanın, çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.

, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

  1. 7.2.2019 15:03
  2. Güncelleme: 7.2.2019 15:52
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Medipol Başakşehir'de Erzurumspor maçının hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN