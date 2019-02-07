Her sezon daha iyi bir Başakşehir 

2014-2015 sezonuyla birlikte Süper Lig'e 'merhaba' diyen Medipol Başakşehir, 20'nci haftada 6'ncı sırada yer alırken 32 puan topladı. Bu süreçte 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan turuncu lacivertliler 27 gol atarken, 15 golü kalesinde gördü.



2015-2016 sezonunda 34 puan topladığı 20'nci haftayı 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyetle tamamlayan Abdullah Avcı'nın öğrencileri 30 gol atarken kalesinde gördüğü 21 gole engel olamadı.



Sezonun ilk yarısını lider tamamladığı 2016-2017 sezonunda ise 42 puan toplayan turuncu lacivertli takım 12 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 6 beraberlik, 2 mağlubiyetle 20'nci haftayı geçen Başakşehir, 37 gol atarken 16 kez meşin yuvarlağı ağlarından çıkardı.



Şampiyonluk yarışının değişilmezi olarak lige renk katan Medipol Başakşehir, 2017-2018 sezonunda da ligin ilk yarısını lider kapatırken 20'nci haftası tamamlanan yarışta 13 galibiyet 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonunda 43 puanı hanesine yazdırdı. 40 gol atan ekip kalesinde de 19 gol gördü.

8 puan farklı Galatasaray'ın önünde liderliğini sürdüğü 2018-2019 sezonunda şampiyonluk kupasını kimseye bırakmak istemeyen Başakşehir, 13 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 44 puan topladı. 31 gol atan turuncu lacivertliler 10 gole ise engel olamadı.