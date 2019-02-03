Başkan Erdoğan'dan Başakşehir sözleri

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT'de katıldığı bir programda yaptığı konuşmanın içerisinde Süper Lig'de lider konumda bulunan Başakşehir ile ilgili ifadelere de yer verdi.



"Başakşehir, Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde kurduğum bir takım" diyen Başkan Erdoğan, Medipol Başakşehir'in oldukça başarılı şekilde yoluna devam ettiğini belirtti.



Başkan Erdoğan, "Başakşehir Futbol Kulübü başarılı gidiyor. Başakşehir, benim büyükşehir belediye başkanlığı döneminde kurduğum bir takım. Bugün deplasmanda da 3-0 kazanmış. Başakşehir Futbol Kulübü çok iyi, önde de gidiyor" sözlerini sarf etti.



Başakşehir'den oldukça övgü dolu ifadelerle bahseden Başkanı Erdoğan, "Başakşehir'le övünüyorum çünkü benim kurduğum bir takım. O Başakşehir tırmandı ve buralara kadar geldi. Çok ciddi bir seyircisi yok. Başakşehirliler'e sesleniyorum, 'Siz niçin maçları seyretmiyorsunuz?' diye. Gayet güzel stadları var. Biraz yavaş yavaş artışa başladı.?" ifadelerini kullanarak Başakşehir ile alakalı sözlerine son verdi.

BAŞKAN ERDOĞAN: "NE OLACAK BU MİLLİ TAKIMIMIZIN HALİ?"

A Milli Takım'ın aldığı başarısız sonuçlara da sitem eden Başkan Erdoğan, "Tüm bunlar iyi de, milli takımımızın hali ne olacak? Bu kadar tesis var. Dünyada kafaya oynayanların çoğu ülkenin böyle altyapısı yok." ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk futbolu ile alakalı sözlerine şu şekilde devam etti; "Türkiye'de futbolu ülkemizin dört bir yanına altyapı noktasında eşit oranda dağıtalım. Herkes aradığını orada bulsun. Sonuçta Süper Lig'de oynayan takım sayısı 18. Belli takımlar var ki, belli ağırlığı olan takımlar. Takımlar biraz da seyirci potansiyeliyle anılıyor. Onlar da o seyirciyi yakaladığı için de."

"FENERBAHÇE TEHLİKE BÖLGEDEN UZAKLAŞTI"

Fenerbahçe'nin ligdeki kötü gidişatı hakkında da değerlendirmeler yapan Başkan Erdoğan; "Fenerbahçe de uzun bir aralıktan sonra arka arkaya şimdi galibiyet almaya başladı. Bir tırmanışa geçmiş oldu. Tehlikeli bölgeden çıktı. Tehlikeli bölgeden memleketim Rize de sıyrılma mücadelesi veriyor."