Medipol Başakşehir, Akhisarspor maçı hazırlıklarına başladı
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 3 Şubat Pazar günü Akhisarspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki antrenman sahasında basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda 5'e 2 top kapma, pas, dayanıklılık, dar alan oyun ve sonuçlandırma çalışmalarının gerçekleştirildiği bildirildi.
Kasımpaşa müsabakasına ilk 11'de başlayan oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı kaydedildi.
- 29.1.2019 15:32
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Medipol Başakşehir, Akhisarspor maçı hazırlıklarına başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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