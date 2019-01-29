Medipol Başakşehir, Akhisarspor maçı hazırlıklarına başladı
29 Ocak 2019, Salı
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, Akhisarspor maçı hazırlıklarına başladı

Medipol Başakşehir, Akhisarspor maçı hazırlıklarına başladı

, 'in 20. haftasında 3 Şubat Pazar günü Akhisarspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki antrenman sahasında basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda 5'e 2 top kapma, pas, dayanıklılık, dar alan oyun ve sonuçlandırma çalışmalarının gerçekleştirildiği bildirildi.

Kasımpaşa müsabakasına ilk 11'de başlayan oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı kaydedildi.




  1. 29.1.2019 15:32
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