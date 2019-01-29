İstanbul'un kralı Başakşehir
Süper Lig lideri M.Başakşehir, İstanbul derbisinde karşılaştığı Kasımpaşa’yı Edin Visca ve Elia’nın golleriyle yenerken, G.Saray ile 6 puanlık farkı korudu.
Lider Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında karşılaştığı Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu. Kendisi gibi üst sıralarda yer arayan rakibine karşı etkili bir oyun ortaya koyan turunc-mavililer, 42. dakikada 1-0 öne geçti. Robinho'yla verkaç yaparak son çizgiye inen Visca, çaprazdan çok sert ve düzgün bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi.
VİSCA'DAN 1 GOL 1 ASİST
İlk yarıyı önde tamamlayan Başakşehir, 84. dakikada ilk golün sahibi Edin Visca'nın pasında topu ağlara gönderen Elia'nın golüyle 2-0'ı yakaladı. İkinci yarıda 2'de 2 yapan Medipol Başakşehir, elde ettiği bu galibiyetle puanını 41'e yükseltirken en yakın rakibi Galatasaray'a 6 puan fark attı. Üstü üste 2. yenilgisini alan Kasımpaşa 29 puanda kaldı.
ADEBAYOR YOKTU TRİBÜNLER BOŞTU
Medipol Başakşehir'de Togolu yıldız golcü Emmanuel Adebayor maç kadrosunda yer almadı. Abdullah Avcı, sakatlığı bulunmayan golcü oyuncuya maç kadrosunda yer vermedi. İstanbul'un iki takımı arasında oynanan mücadeleye futbolseverlerin ilgisi az oldu. Maçı yaklaşık 4 bin futbolsever tribünden izledi.
- 29.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
İstanbul'un kralı Başakşehir haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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