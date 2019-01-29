İstanbul'un kralı Başakşehir – Fotomaç – 29 Ocak 2019
29 Ocak 2019, Salı
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'un kralı Başakşehir

İstanbul'un kralı Başakşehir

lideri M.Başakşehir, derbisinde karşılaştığı ’yı ve Elia’nın golleriyle yenerken, G.Saray ile 6 puanlık farkı korudu.

Lider , Spor Toto 'in 19. haftasında karşılaştığı 'yı 2-0 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu. Kendisi gibi üst sıralarda yer arayan rakibine karşı etkili bir oyun ortaya koyan turunc-mavililer, 42. dakikada 1-0 öne geçti. Robinho'yla verkaç yaparak son çizgiye inen Visca, çaprazdan çok sert ve düzgün bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi.

VİSCA'DAN 1 GOL 1 ASİST
İlk yarıyı önde tamamlayan Başakşehir, 84. dakikada ilk golün sahibi 'nın pasında topu ağlara gönderen Elia'nın golüyle 2-0'ı yakaladı. İkinci yarıda 2'de 2 yapan Medipol Başakşehir, elde ettiği bu galibiyetle puanını 41'e yükseltirken en yakın rakibi 'a 6 puan fark attı. Üstü üste 2. yenilgisini alan Kasımpaşa 29 puanda kaldı.

ADEBAYOR YOKTU TRİBÜNLER BOŞTU
Medipol Başakşehir'de Togolu yıldız golcü maç kadrosunda yer almadı. , sakatlığı bulunmayan golcü oyuncuya maç kadrosunda yer vermedi. 'un iki takımı arasında oynanan mücadeleye futbolseverlerin ilgisi az oldu. Maçı yaklaşık 4 bin futbolsever tribünden izledi.

  1. 29.1.2019
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