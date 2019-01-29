İstanbul'un kralı Başakşehir

Lider Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında karşılaştığı Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu. Kendisi gibi üst sıralarda yer arayan rakibine karşı etkili bir oyun ortaya koyan turunc-mavililer, 42. dakikada 1-0 öne geçti. Robinho'yla verkaç yaparak son çizgiye inen Visca, çaprazdan çok sert ve düzgün bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi.



VİSCA'DAN 1 GOL 1 ASİST

İlk yarıyı önde tamamlayan Başakşehir, 84. dakikada ilk golün sahibi Edin Visca'nın pasında topu ağlara gönderen Elia'nın golüyle 2-0'ı yakaladı. İkinci yarıda 2'de 2 yapan Medipol Başakşehir, elde ettiği bu galibiyetle puanını 41'e yükseltirken en yakın rakibi Galatasaray'a 6 puan fark attı. Üstü üste 2. yenilgisini alan Kasımpaşa 29 puanda kaldı.



ADEBAYOR YOKTU TRİBÜNLER BOŞTU

Medipol Başakşehir'de Togolu yıldız golcü Emmanuel Adebayor maç kadrosunda yer almadı. Abdullah Avcı, sakatlığı bulunmayan golcü oyuncuya maç kadrosunda yer vermedi. İstanbul'un iki takımı arasında oynanan mücadeleye futbolseverlerin ilgisi az oldu. Maçı yaklaşık 4 bin futbolsever tribünden izledi.