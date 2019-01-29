Başakşehir'in kritik haftaları 
29 Ocak 2019, Salı
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Başakşehir'in kritik haftaları

Başakşehir'in kritik haftaları

'in 19'uncu haftasını da lider kapatan ve ligin ikinci yarısına ve Kasımpaşa galibiyetleriyle  2'de 2 yaparak başlayan , hedefine doğru emin adımlarla ilerliyor.

Geçen sezonlarda düşme hattında yer alan takımlara karşı alınan puan kayıplarına karşı teknik direktör , takımına bu maçların önemini daha iyi bir şeklide anlatarak turuncu lacivertli takımın ligde üst üste oynayacağı Akhisarspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmalarından kayıpsız ayrılmasını istiyor.

2017-2018 sezonunu Galatasaray'ın 3 puan gerisinde 3'üncü sırada tamamlayan turuncu lacivertliler deplasmanda Kardemir Karabükspor'a 3-1, Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup oldu. Ayrıca Başakşehir kendi evinde de de Başkent temsilcisiyle 1-1 berabere kalarak küme düşmeme mücadelesi veren takımlara karşı 8 puan kaybetti.

2016-2017 sezonunda ise ilk yarıyı yine lider kapatan ve şampiyonluk yolunda iddialı olan , sezonun sonunda şampiyonluğu göğüsleyen rakibi Beşiktaş'ın 3 puan gerisinde 2'nci olarak sezonu tamamladı. Deplasmanda Adanaspor ile 1-1, Çaykur Rizespor ile 3-3 berabere kalan Avcı'nın ekibi iç sahada ise Gaziantep ile de 0-0'lık skorla puanları paylaşınca düşme hattında yer alan rakiplerine 6 puan kaybetti.

DAHA TECRÜBELİ BİR TAKIM
2014 yılında kurulan ve geçen her sezonda oynadığı futbolla lige renk katan Abdullah Avcı'nın öğrencileri, geçen sezonlarda şampiyonluklar kaybetse de kazanılan tecrübeyle birlikte 2018-2019 sezonunda birçok istatistikte 1'nci sırada bulunurken en yakın rakibinin de 6 puan önünde şampiyonluğun da en büyük favorisi konumunda.

  1. 29.1.2019 13:04
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