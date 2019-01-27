Medipol Başakşehir'in konuğu Kasımpaşa
27 Ocak 2019, Pazar
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'in konuğu

Medipol Başakşehir'in konuğu Kasımpaşa

Lider , 19. hafta mücadelesinde yarın 'yı konuk edecek.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem yönetecek.

Ligde geride kalan 18 maçta 38 puan toplayan turuncu-lacivertliler, ikinci yarının ilk haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 4-2 yenmişti.

, dün deplasmanda Göztepe'yi mağlup eden Galatasaray'ın 3 puan önünde zirvede yer alıyor.

Ligin ikinci yarısına sahasındaki Çaykur Rizespor mağlubiyetiyle başlayan ise 29 puana sahip.

Medipol Başakşehir'de Kasımpaşa mücadelesi öncesinde sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

  1. 27.1.2019 12:05
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