Medipol Başakşehir'in konuğu Kasımpaşa
Lider Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig 19. hafta mücadelesinde yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek.
3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Mete Kalkavan yönetecek.
Ligde geride kalan 18 maçta 38 puan toplayan turuncu-lacivertliler, ikinci yarının ilk haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 4-2 yenmişti.
Medipol Başakşehir, dün deplasmanda Göztepe'yi mağlup eden Galatasaray'ın 3 puan önünde zirvede yer alıyor.
Ligin ikinci yarısına sahasındaki Çaykur Rizespor mağlubiyetiyle başlayan Kasımpaşa ise 29 puana sahip.
Medipol Başakşehir'de Kasımpaşa mücadelesi öncesinde sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.
- 27.1.2019 12:05
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Medipol Başakşehir'in konuğu Kasımpaşa haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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