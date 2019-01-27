Medipol Başakşehir Kasımpaşa maçına hazır
27 Ocak 2019, Pazar
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maçına hazır

Medipol Başakşehir Kasımpaşa maçına hazır

'in 19. haftasında yarın 'yı konuk edecek , hazırlıklarını tamamladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Futbolcuların 5'e 2 oynayarak sürdürdükleri idmanı, koordinasyon çalışmasıyla tamamladığı aktarıldı.

  1. 27.1.2019 23:04
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