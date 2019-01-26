Demba Ba'dan Başakşehir macerası

Süper Lig lideri Başakşehir, flaş transferi Demba Ba için imza töreni düzenledi. İmza töreninde, Başkan Göksel Gümüşdağ ile CEO Mustafa Eröğüt de hazır bulundu. Çin kulübü Shenhua ile kontratını fesheden 33 yaşındaki Senegalli golcü ile 2.5 yıllık imza atıldı. Başkan Gümüşdağ, "Çin'deki kontratından büyük oranda fedakarlık yaptı" derken Ba, herkese teşekkür ederek, "Kulübün profesyonelliği beni Başakşehir için oynamaya motive etti. Bu yeni bir macera. Daha önce nasıl gerçekleştirdiysem, tekrar bunu yapacağım" ifadelerini kullandı. Adı G.Saray'la anılan tecrübeli santrfor, Başakşehir tercihiyle ilgili soruya, "Futbolu çok seviyorum. Taraftar kısmen önemli tabii ki. Çok veya az taraftar, ya da büyük veya küçük takım benim için fark etmiyor. Ne olursa olsun, bu oyunu çok sevdiğim için buradayım" yanıtını verdi.



'BONSERVİSSİZ NOKTA ATIŞI'



Başkan Göksel Gümüşdağ, Ba için 1 ay uğraştıklarını söyledi. Gümüşdağ, "Nokta bir transferle karşınızdayız. Denk bütçeyle gitmeye çalışan bir kulübüz. Bonservissiz olduğu için bizim adımıza doğru bir transfer" diye konuştu.