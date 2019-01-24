"1-0 her şeye gebe"

Son 16 turunda 1-0'ın rövanşında Başakşehir'i ağırlayacak Hatayspor'da Teknik Direktör İlhan Palut, iyi futbol oynayarak ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Palut, "İlk maçta aldığımız 1-0'lık mağlubiyet, ikinci maç için her şeye gebe. Şehir kupa maçı için heyecanlı, keyifli bir maç olacak" dedi.



LİGİ DE KUPAYI DA İSTİYORUZ

Başakşehirli Edin Visca, şampiyonluğun en büyük adayı olduklarını söylerken, Ziraat Türkiye Kupası'nı da kazanmak istediklerini ifade etti. Boşnak yıldız, "İki kupayı da müzemize götürmek istiyoruz. 1-0'lık skora güvenmiyoruz. Kazanmaya gidiyoruz" şeklinde konuştu.