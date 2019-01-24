"1-0 her şeye gebe"
Son 16 turunda 1-0'ın rövanşında Başakşehir'i ağırlayacak Hatayspor'da Teknik Direktör İlhan Palut, iyi futbol oynayarak ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.
Son 16 turunda 1-0'ın rövanşında Başakşehir'i ağırlayacak Hatayspor'da Teknik Direktör İlhan Palut, iyi futbol oynayarak ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Palut, "İlk maçta aldığımız 1-0'lık mağlubiyet, ikinci maç için her şeye gebe. Şehir kupa maçı için heyecanlı, keyifli bir maç olacak" dedi.
LİGİ DE KUPAYI DA İSTİYORUZ
Başakşehirli Edin Visca, şampiyonluğun en büyük adayı olduklarını söylerken, Ziraat Türkiye Kupası'nı da kazanmak istediklerini ifade etti. Boşnak yıldız, "İki kupayı da müzemize götürmek istiyoruz. 1-0'lık skora güvenmiyoruz. Kazanmaya gidiyoruz" şeklinde konuştu.
- 24.1.2019
-
Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
-
Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
-
Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
"1-0 her şeye gebe" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.