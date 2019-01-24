"1-0 her şeye gebe" – Fotomaç – 24 Ocak 2019
24 Ocak 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

" her şeye gebe"

"1-0 her şeye gebe"

Son 16 turunda 'ın rövanşında 'i ağırlayacak Hatayspor'da , iyi oynayarak ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Son 16 turunda 'ın rövanşında 'i ağırlayacak Hatayspor'da , iyi oynayarak ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Palut, "İlk maçta aldığımız 1-0'lık mağlubiyet, ikinci maç için her şeye gebe. Şehir kupa maçı için heyecanlı, keyifli bir maç olacak" dedi.

LİGİ DE KUPAYI DA İSTİYORUZ
Başakşehirli Edin Visca, şampiyonluğun en büyük adayı olduklarını söylerken, 'nı da kazanmak istediklerini ifade etti. Boşnak yıldız, "İki kupayı da müzemize götürmek istiyoruz. 1-0'lık skora güvenmiyoruz. Kazanmaya gidiyoruz" şeklinde konuştu.

  1. 24.1.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

"1-0 her şeye gebe" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN