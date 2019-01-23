Medipol Başakşehir Hatay deplasmanında
23 Ocak 2019, Çarşamba
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Hatay deplasmanında

Medipol Başakşehir Hatay deplasmanında

, son 16 turu rövanş maçında yarın 1. Lig ekibi Hatayspor'a konuk olacak.

İki takım arasında 'da oynanan ilk maçı ev sahibi ekip 1-0 kazanmıştı.

'na 5. turda dahil olan , 'u eleyerek son 16 turuna yükselmişti.

Hatayspor ise 3. turda Esenler Erokspor, 4. turda Fethiyespor ve 5. turda 'ni geçerek son 16 turuna çıkmıştı.

  1. 23.1.2019 09:40
  2. Güncelleme: 23.1.2019 09:46
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