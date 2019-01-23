Medipol Başakşehir Hatay deplasmanında
Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında yarın Spor Toto 1. Lig ekibi Hatayspor'a konuk olacak.
İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk maçı ev sahibi ekip 1-0 kazanmıştı.
Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turda dahil olan Medipol Başakşehir, Adana Demirspor'u eleyerek son 16 turuna yükselmişti.
Hatayspor ise 3. turda Esenler Erokspor, 4. turda Fethiyespor ve 5. turda Gençlerbirliği'ni geçerek son 16 turuna çıkmıştı.
- 23.1.2019 09:40
- Güncelleme: 23.1.2019 09:46
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Medipol Başakşehir Hatay deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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