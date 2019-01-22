Demba Ba'nın Başakşehir'de giyeceği forma numarası belli oldu
23 Ocak 2019, Çarşamba
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'nın 'de giyeceği forma numarası belli oldu

Demba Ba'nın Başakşehir'de giyeceği forma numarası belli oldu

Medipol 'in yeni transferi , turuncu-lacivertlilerde 19 numaralı formayı giyecek.

Devre arası çalışmaları kapsamında Robinho ve 'yı kadrosuna katan Medipol 'in son transferi oldu. Bir dönem ve 'de de top koşturan başarılı futbolcunun Başakşehir'de giyeceği forma numarası da belli oldu. 33 yaşındaki futbolcu, turuncu-lacivertlilerde 19 numaralı formayı terletecek.

  1. 22.1.2019 17:42
  2. Güncelleme: 23.1.2019 09:44
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