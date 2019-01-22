Demba Ba'nın Başakşehir'de giyeceği forma numarası belli oldu
Medipol Başakşehir'in yeni transferi Demba Ba, turuncu-lacivertlilerde 19 numaralı formayı giyecek.
Devre arası transfer çalışmaları kapsamında Robinho ve Serdar Taşçı'yı kadrosuna katan Medipol Başakşehir'in son transferi Demba Ba oldu. Bir dönem Beşiktaş ve Göztepe'de de top koşturan başarılı futbolcunun Başakşehir'de giyeceği forma numarası da belli oldu. 33 yaşındaki futbolcu, turuncu-lacivertlilerde 19 numaralı formayı terletecek.
- 22.1.2019 17:42
- Güncelleme: 23.1.2019 09:44
-
Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
-
Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
-
Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Demba Ba'nın Başakşehir'de giyeceği forma numarası belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.