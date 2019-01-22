Demba Ba sağlık kontrolünden geçirildi – Fotomaç – 22 Ocak 2019
22 Ocak 2019, Salı
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sağlık kontrolünden geçirildi

Demba Ba sağlık kontrolünden geçirildi

Medipol 'in yeni transferi , sağlık kontrolünden geçirildi.

Medipol 'in yeni transferi , sağlık kontrolünden geçirildi.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Senegalli futbolcunun, kan tetkiklerinin ardından iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, ortopedi, genel cerrahi ve kardiyoloji muayeneleri yapıldığı belirtildi.

  1. 22.1.2019 19:10
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