Demba Ba sağlık kontrolünden geçirildi
Medipol Başakşehir'in yeni transferi Demba Ba, sağlık kontrolünden geçirildi.
Medipol Başakşehir'in yeni transferi Demba Ba, sağlık kontrolünden geçirildi.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Senegalli futbolcunun, kan tetkiklerinin ardından iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, ortopedi, genel cerrahi ve kardiyoloji muayeneleri yapıldığı belirtildi.
- 22.1.2019 19:10
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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