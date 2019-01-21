Doğru oynadık
Başakşehir’in hocası Avcı, Trabzonspor maçı sonrası mutluydu: “Maç boyunca iyi oynadık ve 3 puanı aldık.”
Süper Lig'in ilk yarısını lider tamamlayan Medipol Başakşehir, ikinci devreye de müthiş bir başlangıç yaptı. İstanbul temsilcisi deplasmanda Trabzonspor'u 4-2'lik skorla devirirken teknik direktör Abdullah Avcı da mutluydu. Başakşehir ile olan kontratını 5 yıllığına uzatan Avcı, Karadeniz Fırtınası karşısında baştan sona doğru bir futbol sergilediklerini söyledi. Avcı "Buraya kazanmaya gelmiştik. Belki direkt forvet oyuncusu kullanmadık ancak Robinho gibi, Arda gibi farklı pozisyonlarda görev alabilecek isimlere şans verdik. Öncelikli amacımız taraftar desteğini arkasına alan Trabzonspor'u durdurmaktı. İlk gol çok önemliydi. Biz attık ve istediklerimizi daha rahat yapmaya başladık" dedi. Avcı şampiyonluk yolunda çok önemli bir virajı döndüklerini belirtti.
LUCE TAKİP ETTİ
Süper Lig'in zirvesini yakından ilgilendiren Trabzonspor- Medipol Başakşehir karşılaşmasına ilgi büyüktü. A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu da karşılaşmayı Şenol Güneş Stadı'ndan takip etti. Luce, Milli Takım'a aldığı oyuncuları dikkatle izledi.
- 21.1.2019
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
Toplam 1
Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
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