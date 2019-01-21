Doğru oynadık – Fotomaç – 21 Ocak 2019
21 Ocak 2019, Pazartesi
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Doğru oynadık

Doğru oynadık

’in hocası Avcı, maçı sonrası mutluydu: “Maç boyunca iyi oynadık ve 3 puanı aldık.”

'in ilk yarısını lider tamamlayan Medipol , ikinci devreye de müthiş bir başlangıç yaptı. temsilcisi deplasmanda 'u 4-2'lik skorla devirirken teknik direktör da mutluydu. Başakşehir ile olan kontratını 5 yıllığına uzatan Avcı, Karadeniz Fırtınası karşısında baştan sona doğru bir futbol sergilediklerini söyledi. Avcı "Buraya kazanmaya gelmiştik. Belki direkt forvet oyuncusu kullanmadık ancak Robinho gibi, Arda gibi farklı pozisyonlarda görev alabilecek isimlere şans verdik. Öncelikli amacımız taraftar desteğini arkasına alan Trabzonspor'u durdurmaktı. İlk gol çok önemliydi. Biz attık ve istediklerimizi daha rahat yapmaya başladık" dedi. Avcı şampiyonluk yolunda çok önemli bir virajı döndüklerini belirtti.

LUCE TAKİP ETTİ
Süper Lig'in zirvesini yakından ilgilendiren Trabzonspor- Medipol Başakşehir karşılaşmasına ilgi büyüktü. A Teknik Direktörü Mircea Lucescu da karşılaşmayı Stadı'ndan takip etti. Luce, Milli Takım'a aldığı oyuncuları dikkatle izledi.

  1. 21.1.2019
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