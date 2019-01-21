Doğru oynadık

Süper Lig'in ilk yarısını lider tamamlayan Medipol Başakşehir, ikinci devreye de müthiş bir başlangıç yaptı. İstanbul temsilcisi deplasmanda Trabzonspor'u 4-2'lik skorla devirirken teknik direktör Abdullah Avcı da mutluydu. Başakşehir ile olan kontratını 5 yıllığına uzatan Avcı, Karadeniz Fırtınası karşısında baştan sona doğru bir futbol sergilediklerini söyledi. Avcı "Buraya kazanmaya gelmiştik. Belki direkt forvet oyuncusu kullanmadık ancak Robinho gibi, Arda gibi farklı pozisyonlarda görev alabilecek isimlere şans verdik. Öncelikli amacımız taraftar desteğini arkasına alan Trabzonspor'u durdurmaktı. İlk gol çok önemliydi. Biz attık ve istediklerimizi daha rahat yapmaya başladık" dedi. Avcı şampiyonluk yolunda çok önemli bir virajı döndüklerini belirtti.



LUCE TAKİP ETTİ

Süper Lig'in zirvesini yakından ilgilendiren Trabzonspor- Medipol Başakşehir karşılaşmasına ilgi büyüktü. A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu da karşılaşmayı Şenol Güneş Stadı'ndan takip etti. Luce, Milli Takım'a aldığı oyuncuları dikkatle izledi.