Avni Aker artık müzede

Rize'nin Çayeli ilçesinde yaşayan Resul Çepni, yaptığı Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nun maketini Başkan Ahmet Ağaoğlu'na hediye etti. Ağaoğlu, Çepni'ye teşekkür ederken, "Trabzonsporumuzun efsane olduğu bir stadyumdu orası" dedi. Maket daha sonra Şamil Ekinci Müzesi'ne koyuldu.