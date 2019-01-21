Avni Aker artık müzede
Rize'nin Çayeli ilçesinde yaşayan Resul Çepni, yaptığı Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nun maketini Başkan Ahmet Ağaoğlu'na hediye etti.
Rize'nin Çayeli ilçesinde yaşayan Resul Çepni, yaptığı Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nun maketini Başkan Ahmet Ağaoğlu'na hediye etti. Ağaoğlu, Çepni'ye teşekkür ederken, "Trabzonsporumuzun efsane olduğu bir stadyumdu orası" dedi. Maket daha sonra Şamil Ekinci Müzesi'ne koyuldu.
- 21.1.2019
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
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Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
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Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
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Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
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