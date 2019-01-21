Avni Aker artık müzede – Fotomaç – 21 Ocak 2019
21 Ocak 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Avni Aker artık müzede

Avni Aker artık müzede

'nin Çayeli ilçesinde yaşayan , yaptığı Hüseyin 'nun maketini Başkan 'na hediye etti.

'nin Çayeli ilçesinde yaşayan , yaptığı Hüseyin 'nun maketini Başkan 'na hediye etti. Ağaoğlu, Çepni'ye teşekkür ederken, " efsane olduğu bir stadyumdu orası" dedi. Maket daha sonra Şamil Ekinci Müzesi'ne koyuldu.

  1. 21.1.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Avni Aker artık müzede haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN