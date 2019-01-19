Başakşehir ile 2020'ye

Kadrosunu Robinho ve Serdar Tasçı ile güçlendiren Süper Lig'in lideri Başakşehir, iç transferde ise Mossoro (35) ve Napoleoni (32) ile anlaştı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek iki oyuncuyla da 2019-2020 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandıgı duyuruldu. 2014 yılından beri Başakşehir'de görev yapan Brezilyalı on numara Mossoro bu sezon 14 maçta 1 gol ve 1 asistle oynadı. 2016'da Başakşehir'e imza atan İtalyan sol kanat Napoleoni ise 15 maçta 2 gol ve 1 asistlik performans ortaya koydu.



EDIN VISCA: 'ŞAMPİYON OLACAGIZ'



Lider Medipol Başakşehir'in Bosna Hersekli yıldızı Edin Visca, şampiyonluk yarışını degerlendirdi. Türkçe röportaj veren basarılı oyuncu, "6 puan gerimizde 4 takım var. Ikinci yarının daha zor geçecegini biliyoruz. Iyi bir takımız ve iyi bir kadromuz var. Eski takımım Zeljeznicar'da sampiyon oldum ve simdi sıra Medipol Başakşehir'e geldi. Insallah şampiyon olacagız" ifadelerini kullandı.