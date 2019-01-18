"Alkışı hak ediyoruz"

Süper Lig lideri Başakşehir'de, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın sezon sonunda bitecek sözleşmesi 5 yıl uzatıldı. İmza törenine, Başkan Göksel Gümüşdağ ile Abdullah Avcı katıldı. Başkan Gümüşdağ törende yaptığı açıklamada, "2014'te kulübün gelecekte vizyonu ve hayalleriyle ilgili bir planlamamız vardı. Bu planlama 5 yıllıktı. 2014- 2019 arasındaki süreçte yaptığımız çalışmalar Başakşehir'i, 5 yılda ülkemizde bir marka, uluslararası alanda da tanınır hale getirdi" dedi.



AVRUPA'DA SES GETİREN BAŞAKŞEHİR

Avcı ve ekibinin kulübe çok büyük katkısı olduğunu vurgulayan Gümüşdağ, "Karşımızda 100 yıllık çınarlar var. Hepsine saygı duyuyoruz ama 5 yılda başarı hikayesi oluşturan kulübümüz de alkışı hak ediyor. Amacımız her yıl bu kulübü daha da büyütmek ve taraftarlarla Avrupa'da da ses getiren bir takım olmak. Kendisiyle 5 yıl daha beraber olmak isteğimizi ilettik. Kendisi de bu arzuda olduğunu söyledi. Hocamıza gelecek 5 yıldaki başarılar için şimdiden hayırlı olsun" diye konuştu.



'ÖNCEDEN HİKAYEYDİ, BUGÜN ROMANA DÖNDÜ'

Başakşehir'e 5 yıllık imza atan Abdullah Avcı da, kulüple 2006'da başlayan sürecin çok farklı bir noktaya geldiğini söyledi. Avcı, "2005'te genç milli takımlarda çalışırken başkanın bana yaptığı teklif, o anki güven ortamında 1 Haziran 2006'da bir yolculuğa başladık. Önceden hikayeydi, bir çocuk büyütüyorduk. Bugün romana dönmeye başladı" ifadelerini kullandı.



Göksel Gümüşdağ imza töreninde, "Birbirimize bakmamız yetiyor. Bugüne kadar Abdullah hocanın kontratında madde ve ücret konuşulmadı. Genelde rakamı ben yazarım, o imzayı atar. Bugün de para konuşmadık" açıklamasını yaptı.



'GÖNÜL BAĞI VAR'

Abdullah Avcı, hedeflerinin bu sezonu şampiyon tamamlamak olduğunu belirterek, kontratında herhangi bir özel maddenin bulunmadığını aktardı. Avcı, "Bizim sözleşmelerimizde hiçbir zaman özel madde olmaz. Bizde gönül bağı var. Biz bir aileyiz. Hiç o taraflara bakmadık" yorumunu yaptı.



CEO SÜRPRİZİ

Başakşehir'in Futbol Direktörü Mustafa Eröğüt, kulübün üst yöneticiliğine (CEO) getirildi. Göksel Gümüşdağ bu kararı Avcı'nın imza töreninde açıklayarak, Eröğüt'e sürpriz yaptı.



Başkan Göksel Gümüşdağ, lider durumunda bulunan takımları hakkında, "Siyasiler tarafından destekleniyor" ve "İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketleri kulübe sponsor oluyor" iddialarına tepki gösterdi. 2017-2018 gelirleriyle ilgili hazırladıkları grafiği paylaşan Gümüşdağ, "Türkiye'de yerli altyapıdan gelen oyuncunun yurt dışına satış rekoru Başakşehir'de; Cengiz Ünder'den 15 milyon euro nakit alındı. Burada biraz vicdansızlık biraz da haksızlık yapıyorlar. Başakşehir'in başarısı örtülemez, gizlenemez. Türkiye'de model bir kulübüz. Yanlış yönetimimizden birinci derece sorumluyuz" değerlendirmesinde bulundu.



'SAYGI GÖSTERİN'

Abdullah Avcı da kulübe yönelik bu iddialara tepki gösterdi. Avcı, "Biri bizi şampiyon yapacaksa geçen sezon olurduk. Son 3 senedir ilk yarıyı lider bitiriyoruz. Topa sahip olma, rakip ceza sahasına girme, en az gol yeme ve en çok mesafe kat etmede lideriz. Bunun ekibin ve kulübün emeğine saygısızlık olduğunu düşünüyorum. Lütfen saygı gösterin" diye çağrıda bulundu.