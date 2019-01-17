Başakşehir'de Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında oynanacak Trabzonspor mücadelesinin hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmanda dün oynanan Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu ilk maçından Hatayspor karşılaşmasında ilk 11'de forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken, diğer oyuncular ısınma hareketlerinin ardından pas oyunu gerçekleştirdi. Antrenmanın basına kapalı bölümünde çift kale maç yapıldığı ve taktiksel çalışma gerçekleştirildiği öğrenildi.
Medipol Başakşehir, Trabzonspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmalarla devam edecek.
- 17.1.2019 15:25
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
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Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
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Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
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