Başakşehir'de Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı
17 Ocak 2019, Perşembe
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Başakşehir'de maçı hazırlıkları başladı

Başakşehir'de Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı

, 'in 18'inci haftasında oynanacak mücadelesinin hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmanda dün oynanan son 16 Turu ilk maçından Hatayspor karşılaşmasında ilk 11'de forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken, diğer oyuncular ısınma hareketlerinin ardından pas oyunu gerçekleştirdi. Antrenmanın basına kapalı bölümünde çift kale maç yapıldığı ve taktiksel çalışma gerçekleştirildiği öğrenildi.
, maçı hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmalarla devam edecek.

  1. 17.1.2019 15:25
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