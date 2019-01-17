Avcı ile 5 yıl daha
Lider Başakşehir, Abdullah Avcı ile bugün 11.00’de yeni sözleşme imzalayacak. 5 yıllık imza atılacağı öğrenildi.
Süper Lig'de ilk yarıyı liderlik koltuğunda tamamlamayı başaran Başakşehir, bugün saat 11.00'de Fatih Terim Stadı'nda, Başkan Göksel Gümüşdağ'ın da katılımıyla sözleşmesi sezon sonu bitecek Abdullah Avcı ile imza töreni düzenleneceğini duyurdu. Kulüp açıklamasında, sözleşmenin süresi hakkında bilgi verilmezken, yeni mukavelenin 5 yıllık olacağı öğrenildi. Ağustos 2006'da dönemin 1. Lig'inde göreve getirilen Avcı, ilk sezonunda takımı Süper Lig'e çıkardı. 2011'de A Milli Takım'ın başına geçen başarılı çalıştırıcı, 2014'te yenilenen yapısıyla İstanbul Başakşehir'in başına geçti.
- 17.1.2019
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
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Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
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ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
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Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
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