Avcı ile 5 yıl daha

Süper Lig'de ilk yarıyı liderlik koltuğunda tamamlamayı başaran Başakşehir, bugün saat 11.00'de Fatih Terim Stadı'nda, Başkan Göksel Gümüşdağ'ın da katılımıyla sözleşmesi sezon sonu bitecek Abdullah Avcı ile imza töreni düzenleneceğini duyurdu. Kulüp açıklamasında, sözleşmenin süresi hakkında bilgi verilmezken, yeni mukavelenin 5 yıllık olacağı öğrenildi. Ağustos 2006'da dönemin 1. Lig'inde göreve getirilen Avcı, ilk sezonunda takımı Süper Lig'e çıkardı. 2011'de A Milli Takım'ın başına geçen başarılı çalıştırıcı, 2014'te yenilenen yapısıyla İstanbul Başakşehir'in başına geçti.