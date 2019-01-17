Avcı ile 5 yıl daha – Fotomaç – 17 Ocak 2019
17 Ocak 2019, Perşembe
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Avcı ile 5 yıl daha

Avcı ile 5 yıl daha

Lider , ile bugün 11.00’de yeni sözleşme imzalayacak. 5 yıllık imza atılacağı öğrenildi.

'de ilk yarıyı liderlik koltuğunda tamamlamayı başaran , bugün saat 11.00'de Stadı'nda, Başkan 'ın da katılımıyla sözleşmesi sezon sonu bitecek ile imza töreni düzenleneceğini duyurdu. Kulüp açıklamasında, sözleşmenin süresi hakkında bilgi verilmezken, yeni mukavelenin 5 yıllık olacağı öğrenildi. Ağustos 2006'da dönemin 1. Lig'inde göreve getirilen Avcı, ilk sezonunda takımı Süper Lig'e çıkardı. 2011'de A 'ın başına geçen başarılı çalıştırıcı, 2014'te yenilenen yapısıyla İstanbul Başakşehir'in başına geçti.

  1. 17.1.2019
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