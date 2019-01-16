Robinho’dan zirve mesajı – Fotomaç – 16 Ocak 2019
16 Ocak 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

’dan zirve mesajı

Robinho’dan zirve mesajı

'in yeni transferi Brezilyalı yıldız , şampiyonluk için iddialı konuştu.

'in yeni transferi Brezilyalı yıldız , şampiyonluk için iddialı konuştu. Robinho, "Takım olarak rüyamız, istediğimiz şey şampiyon olmak. Çok odaklanırsak, çalışırsak kendimizi bu işe adarsak bu rüyayı bu sene gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

'ŞAMPİYONLUĞU HİSSETTİRDİLER'
Lider Başakşehir'de , oyuncularının şampiyonluğu kazanacaklarını hissettirdiklerini söyledi. Avcı, "Buna son derece inanıyorum ve oyuncularımız bana şampiyonluğu hissettiriyor. Tamamen önümüzdeki 4 aya kilitlendik" şeklinde konuştu.

  1. 16.1.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Robinho’dan zirve mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN