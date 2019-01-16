Robinho’dan zirve mesajı
Başakşehir'in yeni transferi Brezilyalı yıldız Robinho, şampiyonluk için iddialı konuştu.
Başakşehir'in yeni transferi Brezilyalı yıldız Robinho, şampiyonluk için iddialı konuştu. Robinho, "Takım olarak rüyamız, istediğimiz şey şampiyon olmak. Çok odaklanırsak, çalışırsak kendimizi bu işe adarsak bu rüyayı bu sene gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.
'ŞAMPİYONLUĞU HİSSETTİRDİLER'
Lider Başakşehir'de Abdullah Avcı, oyuncularının şampiyonluğu kazanacaklarını hissettirdiklerini söyledi. Avcı, "Buna son derece inanıyorum ve oyuncularımız bana şampiyonluğu hissettiriyor. Tamamen önümüzdeki 4 aya kilitlendik" şeklinde konuştu.
- 16.1.2019
-
Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
-
Güle güle Kucka
Toplam 1
Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
-
Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
Robinho’dan zirve mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.