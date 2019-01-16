Robinho’dan zirve mesajı

Başakşehir'in yeni transferi Brezilyalı yıldız Robinho, şampiyonluk için iddialı konuştu. Robinho, "Takım olarak rüyamız, istediğimiz şey şampiyon olmak. Çok odaklanırsak, çalışırsak kendimizi bu işe adarsak bu rüyayı bu sene gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.



'ŞAMPİYONLUĞU HİSSETTİRDİLER'

Lider Başakşehir'de Abdullah Avcı, oyuncularının şampiyonluğu kazanacaklarını hissettirdiklerini söyledi. Avcı, "Buna son derece inanıyorum ve oyuncularımız bana şampiyonluğu hissettiriyor. Tamamen önümüzdeki 4 aya kilitlendik" şeklinde konuştu.