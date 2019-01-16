Başakşehir'den flaş karar! Abdullah Avcı...
16 Ocak 2019, Çarşamba
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'den flaş karar! ...

Başakşehir'den flaş karar! Abdullah Avcı...

Medipol , ile imza töreni düzenleneceğini açıkladı.

İşte 'in resmi sitesinden yapılan açıklama:

Başkanımız 'ın katılımı ile teknik direktörümüz için yarın (17 Ocak) saat 11.00'de stadımızdaki basın toplantı odasında imza töreni düzenlenecektir.

  1. 16.1.2019 13:37
  2. Güncelleme: 16.1.2019 13:38
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