Badji İstanbul’da – Fotomaç – 12 Ocak 2019
12 Ocak 2019, Cumartesi
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Badji ’da

Badji İstanbul’da
Lider 'in transfer etmek istediği, Elmander tarafından G.Saray'ın da gündemine getirilen 21 yaşındaki Senegalli golcü Aliou Badji, 'a geldi. 'te Djurgardens'ta oynayan genç golcünün sözleşmesi 2020'de bitecek. 2.5 milyon euro bonservis istenen 1.89 boyundaki Badji, geçen sezon 32 maçta 10 gol, 3 asist yaptı.
  1. 12.1.2019
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