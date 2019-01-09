Mededipol Başakşehir, Kukesi'yi 2-1 yendi – Fotomaç – 09 Ocak 2019
09 Ocak 2019, Çarşamba
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Mededipol Başakşehir, Kukesi'yi 2-1 yendi

Mededipol Başakşehir, Kukesi'yi 2-1 yendi

, devre arası kampındaki ilk hazırlık maçında Arnavutluk ekibi Kukesi'yi 2-1 yendi.

, devre arası kampındaki ilk hazırlık maçında Arnavutluk ekibi Kukesi'yi 2-1 yendi.

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde sürdüren Medipol Başakşehir, kamp yaptığı otelin sahasında Kukesi ile karşı karşıya geldi.

İlk yarısı turuncu-lacivertli ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona eren mücadelede Medipol Başakşehir'in golleri 28. dakikada Riad Bajic ve 61. dakikada 'dan geldi. Kukesi'nin tek golünü ise 80. dakikada Arber Çyrbja attı.

Medipol Başakşehir Abdullah Avcı takımını sahaya, kalede , savunmada Uğur Uçar, , , , orta sahada , Milos Jojic, , Napoleoni ve Elia, forvette de Bajic ilk 11'iyle sürdü.

Avcı, altyapıdan yetişen 2000 doğumlu Mert Çelik, 1999 doğumlu Mustafa Kutay Pekşen ve 1998 doğumlu Salim Farsak'ı ilk 11'de sahaya sürdü. Bu oyuncular A takım formasını ilk kez bu mücadelede giydi.

ROBİNHO TURUNCU-LACİVERTLİ FORMAYI İLK KEZ GİYDİ
Avcı, ikinci yarıda, kaleci Volkan Babacan dışındaki 10 oyuncusunu da değiştirdi. Caiçara, Attamah, Epureanu, Karim Hafez, Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Mossoro, , Visca ve Robinho oyuna dahil oldu.

Medipol Başakşehir'in yeni transferi Brezilyalı yıldız Robinho, turuncu-lacivertli formayı ilk kez bu mücadelede giydi.

Öte yandan, karşılaşmayı Evkur Teknik Direktörü Erol Bulut da izledi.

  1. 9.1.2019 19:18
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