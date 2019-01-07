Finali Robinho yapacak

Başakşehir'de Abdullah Avcı, Robinho'nun hücumda takıma katkı sağlayacağını söyledi. Avcı, "Robinho mevkisel olarak 2-3 yerde oynuyor ve pozisyonları sonuçlandırmayı hayal ettirebiliyor. Onun için transferi gerçekleşti. Hem Robinho hem de biz bundan son derece mutluyuz. Robinho enerjisi çok yüksek başladı, umut ederim bu, oyunlara da yansır" dedi.