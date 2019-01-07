Finali Robinho yapacak – Fotomaç – 07 Ocak 2019
07 Ocak 2019, Pazartesi
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Finali yapacak

Finali Robinho yapacak

'de , 'nun hücumda takıma katkı sağlayacağını söyledi.

'de , 'nun hücumda takıma katkı sağlayacağını söyledi. Avcı, "Robinho mevkisel olarak 2-3 yerde oynuyor ve pozisyonları sonuçlandırmayı hayal ettirebiliyor. Onun için transferi gerçekleşti. Hem Robinho hem de biz bundan son derece mutluyuz. Robinho enerjisi çok yüksek başladı, umut ederim bu, oyunlara da yansır" dedi.

  1. 7.1.2019
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