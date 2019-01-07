Finali Robinho yapacak
Başakşehir'de Abdullah Avcı, Robinho'nun hücumda takıma katkı sağlayacağını söyledi.
Başakşehir'de Abdullah Avcı, Robinho'nun hücumda takıma katkı sağlayacağını söyledi. Avcı, "Robinho mevkisel olarak 2-3 yerde oynuyor ve pozisyonları sonuçlandırmayı hayal ettirebiliyor. Onun için transferi gerçekleşti. Hem Robinho hem de biz bundan son derece mutluyuz. Robinho enerjisi çok yüksek başladı, umut ederim bu, oyunlara da yansır" dedi.
- 7.1.2019
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Toplam 7
Yorum
65karabela fenerbahçeliyim ama inan başarılı olmanı çok istiyorum inşallah çok başarılı olursun çocuk
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Beşiktaş transferi KAP'a bildirdi!
Toplam 3
Yorum
Konya KartaL bu adam çok penaltı yaptırıyor.
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Kafa Topu
Toplam 38
Yorum
ismsiz 7.000 kere 1. oldum
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