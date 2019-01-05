Robinho: Bir hayali gerçekleştirmeye geldim
Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor'dan transfer edilen Brezilyalı futbolcu Robinho için imza töreni düzenledi.
Göksel Gümüşdağ'ın açıklamaları şu şekilde:
"Robinho'ya hayallerimizden hedeflerimizden bahsettik. O da hayallerimizi gerçekleştirmek için gelmek istedi. Bu arzuyla transferi yaptık. Sivasspor'a ahlaki ve sportif duruşundan dolayı teşekkür ediyorum."
"Robinho ile bir arada olmaktan mutluluk duyacağız. Takımımız 5 yıldır istikrarlı, zirveyi zorlayan bir takım. Farklı davranan, yaşayan bir kulüp. Sanıyorum Robinho da bunu hissetti. 'Hayalleri gerçeğe dönüştürmeye geliyorum' sözüne hepimiz inanıyoruz."
"Adebayor takımın içinde olmaya devam edecek. Onunla ilgili başka bir değerlendirmemiz yok. Teknik konular hocamızın bileceği iş ama Adebayor ailenin içinde kalacak."
Robinho'nun açıklamaları:
"Başakşehir'e hayalleri gerçekleştirmeye geldim. Buraya gelmemdeki en büyük neden şampiyonluk isteğimdi. Zaten takım çok büyük oyunculardan kurulu, bu ailenin parçası olduğum için çok mutluyum.
"Ailem ve ben, Sivas'ta çok iyi ağırlandık. Sivasspor camiasına ve taraftarlarına da bir kez daha teşekkür etmek istiyorum."
"Hayatta en çok sevdiğim şey futbol oynamak. Bir önce sahaya çıkıp arkadaşlarımla futbol oynamak istiyorum. Ve taraftarlarımızı mutlu etmek istiyorum."
"Başakşehir ile oynadığımız ilk maçtan sonra oynadıkları futbolu çok beğendim. Benim oyun karakterime uygun olan bir futbol."
- 5.1.2019 12:44
- Güncelleme: 5.1.2019 13:01
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Çekdar Orhan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mevkisi nedir? Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
şevket kurtuluş önemli transferler bekliyoruz. ama alt yapımızdan bu yıl değerli yetenekli gençlerimizin çıkması daha büyük kazanç...
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Çekdar Orhan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mevkisi nedir? Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
austin rodrigez serdar maicon gidenler alan demba ba 34 lük bir de stoper bu takım güçlenmişmi oldu şimdi üstelik kiralık dolacak tkm
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Trabzonspor'da Gökhan Töre sesleri
Toplam 2
Yorum
ts Allah rızası için almayın sakın.
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