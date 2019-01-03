Medipol Başakşehir ikinci devre hazırlıklarını sürdürdü
03 Ocak 2019, Perşembe
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ikinci devre hazırlıklarını sürdürdü

Medipol Başakşehir ikinci devre hazırlıklarını sürdürdü

, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına bugün yaptığı çift antrenmanla devam etti.

Isınma koşusuyla başlayan akşam idmanı, teknik ısınma ve 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, geniş alanda oyunla sona erdi.
Sakatlığı geçen Alparslan Erdem antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştı.
İstanbul ekibi, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla İstanbul etabındaki çalışmalarını tamamlayacak ve 5 Ocak Cumartesi günü Antalya'ya hareket edecek.

  1. 3.1.2019 22:19
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