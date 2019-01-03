Da Costa’ya 4.5 milyon euro
Suudi Arabistan Ligi takımlarından ve Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic'in çalıştırdığı Al Ittihad'ın, Başakşehir'den Fas asıllı Portekizli stoper Manuel da Costa'yı transfer ettiği iddia edildi.
Suudi Arabistan Ligi takımlarından ve Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic'in çalıştırdığı Al Ittihad'ın, Başakşehir'den Fas asıllı Portekizli stoper Manuel da Costa'yı transfer ettiği iddia edildi. Al Ittihad'ın, transferi 4.5 milyon euro karşılığında tamamladığı bildirildi. Kontratı sezon sonu bitecek 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu, ligde ilk yarıda 15 maçta 3 gol, 1 asist yaptı.
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BAŞARI BU BAŞARISIZLIK SANA YAKIŞMIYOR OKAN IM. GERİ DEĞİL İLERİ ŞART. GS HOCALIĞI SENİ BEKLİYOR. SENİN OLDUĞUN YERDE BAŞARI OLMALI OKAN HOCAM
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