Da Costa’ya 4.5 milyon euro – Fotomaç – 03 Ocak 2019
03 Ocak 2019, Perşembe
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Da ’ya 4.5 milyon euro

Da Costa’ya 4.5 milyon euro

Ligi takımlarından ve 'ın eski teknik direktörü 'in çalıştırdığı 'ın, 'den Fas asıllı Portekizli stoper Manuel da 'yı ettiği iddia edildi.

Ligi takımlarından ve 'ın eski teknik direktörü 'in çalıştırdığı 'ın, 'den Fas asıllı Portekizli stoper Manuel da 'yı ettiği iddia edildi. Al Ittihad'ın, transferi 4.5 milyon euro karşılığında tamamladığı bildirildi. Kontratı sezon sonu bitecek 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu, ligde ilk yarıda 15 maçta 3 gol, 1 asist yaptı.

  1. 3.1.2019
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