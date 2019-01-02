Şampiyonluk mesajı

Süper Lig'in flaş ekibi Kasımpaşa, şampiyonluğa inanıyor. Lacivert-beyazlıların Tunuslu stoperi Ben Youssef, "Hocamızın gelmesiyle takımın havası değişti, Mustafa Hoca bizi şampiyon olabileceğimize inandırdı. Bu çok kolay değil biliyoruz ama oyuncusundan, personeline kadar kulüpte herkes şampiyon olabileceğimize inanıyor" diye iddialı konuştu.