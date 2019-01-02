Şampiyonluk mesajı – Fotomaç – 02 Ocak 2019
02 Ocak 2019, Çarşamba
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Şampiyonluk mesajı

Şampiyonluk mesajı

'in flaş ekibi , şampiyonluğa inanıyor.

'in flaş ekibi , şampiyonluğa inanıyor. Lacivert-beyazlıların Tunuslu stoperi Ben Youssef, "Hocamızın gelmesiyle takımın havası değişti, Mustafa Hoca bizi şampiyon olabileceğimize inandırdı. Bu çok kolay değil biliyoruz ama oyuncusundan, personeline kadar kulüpte herkes şampiyon olabileceğimize inanıyor" diye iddialı konuştu.

  1. 2.1.2019
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