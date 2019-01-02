Şampiyonluk mesajı
Süper Lig'in flaş ekibi Kasımpaşa, şampiyonluğa inanıyor.
Süper Lig'in flaş ekibi Kasımpaşa, şampiyonluğa inanıyor. Lacivert-beyazlıların Tunuslu stoperi Ben Youssef, "Hocamızın gelmesiyle takımın havası değişti, Mustafa Hoca bizi şampiyon olabileceğimize inandırdı. Bu çok kolay değil biliyoruz ama oyuncusundan, personeline kadar kulüpte herkes şampiyon olabileceğimize inanıyor" diye iddialı konuştu.
- 2.1.2019
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Toplam 1
Yorum
cem alın artık bu adamı bundan iyisi yok
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Mustafa Cengiz'den yeni yıl mesajı
Toplam 1
Yorum
transfer transferi bitirin miranda-luis-alan-?ribery bunları almadan ne mutlu yıllar.
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Trabzonspor'da devir ekonomi devri
Toplam 1
Yorum
BJK Osman Trabzon başkanına helal olsun Karadenizliler olarak gururumuz bizim Başkan tasarruf bize yakışırmı lafı etti yatan adamlara para gitti
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