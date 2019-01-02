Medipol Başakşehir'de ikinci yarı hazırlıkları başladı – Fotomaç – 02 Ocak 2019
02 Ocak 2019, Çarşamba
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'de ikinci yarı hazırlıkları başladı

Medipol Başakşehir'de ikinci yarı hazırlıkları başladı

'in ilk devresini lider tamamlayan , ikinci yarının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

'in ilk devresini lider tamamlayan , ikinci yarının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanın, 5'e 2 pas çalışmasının ardından geniş alanda oyun ile sona erdiği belirtildi.

Alparslan Erdem'in antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştığı aktarıldı.

Medipol Başakşehir, hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

  1. 2.1.2019 22:57
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