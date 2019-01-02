Medipol Başakşehir'de ikinci yarı hazırlıkları başladı
Spor Toto Süper Lig'in ilk devresini lider tamamlayan Medipol Başakşehir, ikinci yarının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.
Spor Toto Süper Lig'in ilk devresini lider tamamlayan Medipol Başakşehir, ikinci yarının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanın, 5'e 2 pas çalışmasının ardından geniş alanda oyun ile sona erdiği belirtildi.
Alparslan Erdem'in antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştığı aktarıldı.
Medipol Başakşehir, hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.
- 2.1.2019 22:57
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BAŞARI BU BAŞARISIZLIK SANA YAKIŞMIYOR OKAN IM. GERİ DEĞİL İLERİ ŞART. GS HOCALIĞI SENİ BEKLİYOR. SENİN OLDUĞUN YERDE BAŞARI OLMALI OKAN HOCAM
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