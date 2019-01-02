4 yıl forma giydiği ve kupalar kazandığı Napoli'de devre arası tatilini geçiren Gökhan İnler'i görenler büyük ilgi gösterdi. 7'den 70'e herkesin kalbini kazanan Gökhan İnler adeta sevgi seline maruz kaldı. Napoli taraftarları Gökhan İnler'i yeniden görmekten mutluluk duyarken; yolunu çevirenler, sohbet edenler, fotoğraf çektirenler tecrübeli futbolcuya anılarını tazeletti.

Lig arasında önce İsviçre ardından Roma ve Napoli'de ailesi ile tatil yapan Gökhan İnler yeni yıla ise kalbinin kaldığı Napoli'de girdi. Arkadaşlarını görmekten mutluluk duyan İnler, İtalyan spor ve magazin basınının da ilgi odağı oldu.

İtalyanca söyleşi veren İnler, gelişmesine büyük katkı sağlayan, 2 İtalya Kupası ve bir Süper Kupa kazandığı, 4 yıl forma giydiği eski takımının kentine dönmekten mutlu olduğunu söyleyerek, "Burası benim toprağım, bana çok şey kattı ve severek geliyorum buraya" dedi.

"LEİCESTER'DEN İYİ BİR TEKLİF GELİNCE KULÜP BENİ ORAYA TRANSFER ETMEYE KARAR VERDİ"

Eski teknik direktörü Maurizio Sarri ile 1 ay oynama fırsatı bulduğunu ve onun kendisine isterse Napoli'de kalabileceğini söylediğini anlatan İnler, "Ancak Leicester'den iyi bir teklif gelince kulüp beni oraya transfer etmeye karar verdi" dedi.

Napoli Teknik Direktörü Carlo Ancelotti ile çalışmak isteyip istemeyeceği de sorulan İnler, "Açıkçası, evet. O çok güçlü bir teknik direktör, bir takımın nasıl yönetileceğini çok iyi biliyor. Bütün oyuncuları ondan memnun. Onun çalıştırdığı bu takımı beğeniyorum" ifadesini kullandı.

"BU YAŞANANLAR FUTBOLA YAKIŞMIYOR"

Inter karşısında oynadıkları karşılaşmada Napoli oyuncusu Kalidou Koulibaly'e ırkçı tezahürat yapılmasını ve bu maç öncesi çıkan kavgada Interli bir taraftarın ölmesini de değerlendiren Gökhan İnler, "Yazık, özellikle İtalyan futbolu için. Benim oynadığım diğer ülkelerde bunlar yaşanmıyor. Futbolcular kulüpleri için oynar, taraftarlar da oraya eğlenmeye gider, ancak bu yaşananlar futbola yakışmıyor. Özellikle Koulibaly gibi kaliteli bir oyuncuya bunun yapılması hoş değil. Yazık, çünkü onun kendisini nasıl hissettiğini biliyorum. Umarım bunun gibi şeyler bir daha yaşanmaz" diye konuştu.

NAPOLİ - BOLOGNA MAÇINI STATTA İZLEDİ

Öte yandan tatilini geçirdiği Napoli'de maça da giden ve Napoli-Bologna maçını tribünden izleyen Gökhan İnler'in sevgi seline maruz kaldığı, stada gidinceye kadar futbolcuyu görmek isteyenlerin dışarıda izdiham yaşattığı, ünlü futbolcunun stadın içinde de ilgi odağı olduğu belirtildi. Gökhan'ın bu duruma alışık olduğu ve Leicester City olsun, Beşiktaş olsun, daha önce formasını giydiği tüm takımların taraftarlarının kendisi ile özel bir bağı bulunduğu ifade edildi.