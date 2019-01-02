Başakşehir start veriyor – Fotomaç – 02 Ocak 2019
02 Ocak 2019, Çarşamba
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start veriyor

Başakşehir start veriyor

'de ilk yarının lideri olan , bugün 'da toplanarak sezonun hazırlıklarına başlayacak.

'de ilk yarının lideri olan , bugün 'da toplanarak sezonun hazırlıklarına başlayacak. İstanbul'daki tesislerinde toplanacak turunculacivertliler, buradaki çalışmalarının ardından 5 Ocak'ta 'ya gidecek ve 15 Ocak'a kadar kamp yapacak.

  1. 2.1.2019
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