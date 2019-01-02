Başakşehir start veriyor

Süper Lig'de ilk yarının lideri olan Başakşehir, bugün İstanbul'da toplanarak sezonun ikinci yarı hazırlıklarına başlayacak. İstanbul'daki tesislerinde toplanacak turunculacivertliler, buradaki çalışmalarının ardından 5 Ocak'ta Antalya'ya gidecek ve 15 Ocak'a kadar kamp yapacak.