Başakşehir start veriyor
Süper Lig'de ilk yarının lideri olan Başakşehir, bugün İstanbul'da toplanarak sezonun ikinci yarı hazırlıklarına başlayacak.
Süper Lig'de ilk yarının lideri olan Başakşehir, bugün İstanbul'da toplanarak sezonun ikinci yarı hazırlıklarına başlayacak. İstanbul'daki tesislerinde toplanacak turunculacivertliler, buradaki çalışmalarının ardından 5 Ocak'ta Antalya'ya gidecek ve 15 Ocak'a kadar kamp yapacak.
- 2.1.2019
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Fenerbahçe, ikinci yarı hazırlıklarına yarın başlayacak
Toplam 1
Yorum
cem alın artık bu adamı bundan iyisi yok
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Mustafa Cengiz'den yeni yıl mesajı
Toplam 1
Yorum
transfer transferi bitirin miranda-luis-alan-?ribery bunları almadan ne mutlu yıllar.
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Trabzonspor'da devir ekonomi devri
Toplam 1
Yorum
BJK Osman Trabzon başkanına helal olsun Karadenizliler olarak gururumuz bizim Başkan tasarruf bize yakışırmı lafı etti yatan adamlara para gitti
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