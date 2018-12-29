"Zirveye alıştık" – Fotomaç – 29 Aralık 2018
29 Aralık 2018, Cumartesi
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"Zirveye alıştık"

"Zirveye alıştık"

A Spor’a konuşan ’in hocası , “3 sezondur ilk yarıyı lider bitiriyoruz. Buralara alıştık” diyerek şampiyonluk iddiasında bulundu

'd ilk yarıyı 6 puan farkla zirvede bitiren Medipol 'in başarılı hocası , A Spor'daki 'Gündem Özel' programına önemli açıklamalarda bulundu. Avcı, şampiyonluk sorusunu şöyle yanıtladı: sezondur ilk yarıyı lider bitiriyoruz. Buralara alıştık. Geçen yıl 34 hafta futbol kültürü ve şampiyonluk kültürü olan takımlarla yarıştık. Zihinsel bir yorgunluk oldu ama toparlandık. 4 sene evvel ligin en az gol yiyen takımıydık ama şimdi hücum yapıp en az gol yiyen takımız. Ligin sonunda 6 puan ileride olacaksın dediğin zaman herkes kabul ederdi.

  1. 29.12.2018
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