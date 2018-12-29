"Zirveye alıştık"
A Spor’a konuşan Başakşehir’in hocası Abdullah Avcı, “3 sezondur ilk yarıyı lider bitiriyoruz. Buralara alıştık” diyerek şampiyonluk iddiasında bulundu
Süper Lig'd ilk yarıyı 6 puan farkla zirvede bitiren Medipol Başakşehir'in başarılı hocası Abdullah Avcı, A Spor'daki 'Gündem Özel' programına önemli açıklamalarda bulundu. Avcı, şampiyonluk sorusunu şöyle yanıtladı: sezondur ilk yarıyı lider bitiriyoruz. Buralara alıştık. Geçen yıl 34 hafta futbol kültürü ve şampiyonluk kültürü olan takımlarla yarıştık. Zihinsel bir yorgunluk oldu ama toparlandık. 4 sene evvel ligin en az gol yiyen takımıydık ama şimdi hücum yapıp en az gol yiyen takımız. Ligin sonunda 6 puan ileride olacaksın dediğin zaman herkes kabul ederdi.
- 29.12.2018
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Ozan Kabak Galatasaray'dan ayrılıyor
Toplam 3
Yorum
OZAN YAPMA BUNU.UZAT OZAN DAHA GENÇSİN.SENİ SEN YAPAN YEMEK YEDİĞİN KAPA PİSLEME. SENİ ALAN ÇOK OLUR.PARADA KAZANIRSIN MESELE TAKIMINA PARA KAZANDIRABİLMEK
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Satılması teklif dahi edilemez!
Toplam 1
Yorum
Aslan Satilmasi BASARIDIR
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Galatasaray Alan Carvalho ile anlaşmaya vardı | Alan Carvalho kimdir?
Toplam 3
Yorum
gözünüzü seveyim şu plan programı yapn baştan beklemeyin son günü.satın bir önce.taliplerle işi sıkılaştırın.biraz indirimle falan satın
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