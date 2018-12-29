"Zirveye alıştık"

Süper Lig'd ilk yarıyı 6 puan farkla zirvede bitiren Medipol Başakşehir'in başarılı hocası Abdullah Avcı, A Spor'daki 'Gündem Özel' programına önemli açıklamalarda bulundu. Avcı, şampiyonluk sorusunu şöyle yanıtladı: sezondur ilk yarıyı lider bitiriyoruz. Buralara alıştık. Geçen yıl 34 hafta futbol kültürü ve şampiyonluk kültürü olan takımlarla yarıştık. Zihinsel bir yorgunluk oldu ama toparlandık. 4 sene evvel ligin en az gol yiyen takımıydık ama şimdi hücum yapıp en az gol yiyen takımız. Ligin sonunda 6 puan ileride olacaksın dediğin zaman herkes kabul ederdi.