‘Robinho’yu bekliyoruz’

Başakşehir'de Başkan Göksel Gümüşdağ, transferle ilgili bilgi verdi. Robinho konusunda Sivas'la anlaştıklarını belirten Gümüşdağ, "Şimdi oyuncunun bizimle anlaşmasını ve daha sonra da takımla Antalya kampına gelmesini bekliyoruz" dedi. Gümüşdağ ayrıca, Adebayor'un 1. 5 yıllık kontratı bulunduğunu ve takımda kalacağını belirtti.