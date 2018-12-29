‘Robinho’yu bekliyoruz’ – Fotomaç – 29 Aralık 2018
29 Aralık 2018, Cumartesi
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’yu bekliyoruz’

‘Robinho’yu bekliyoruz’

'de Başkan , transferle ilgili bilgi verdi.

'de Başkan , transferle ilgili bilgi verdi. konusunda 'la anlaştıklarını belirten Gümüşdağ, "Şimdi oyuncunun bizimle anlaşmasını ve daha sonra da takımla kampına gelmesini bekliyoruz" dedi. Gümüşdağ ayrıca, Adebayor'un 1. 5 yıllık kontratı bulunduğunu ve takımda kalacağını belirtti.

  1. 29.12.2018
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