Robinho'nun Sivasspor karnesi
Medipol Başakşehir ile anlaşmaya varan Brezilyalı yıldız, kırmızı-beyazlı ekipte forma giydiği 30 lig maçında 12 gole imza attı.
Spor Toto Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir ile anlaşmaya varan, gole dönük orta saha oyuncusu Robinho, Demir Grup Sivasspor'da forma giydiği 30 lig maçında rakip fileleri 12 kez havalandırdı.
Atletico Mineiro Kulübünden geçen sezonun devre arası Sivasspor'a transfer olan Brezilyalı yıldız, kırmızı-beyazlı formayı ilk kez ligin 19. haftasındaki Evkur Yeni Malatyaspor maçının 74. dakikasında giydi.
Kısa sürede dönemin teknik direktörü Samet Aybaba'nın kadroda vazgeçemediği isimler arasında yer almayı başaran Robinho, Sivasspor'daki kariyeri boyunca görev yaptığı teknik direktörler Tamer Tuna ve Hakan Keleş'in de gözdesi oldu.
Robinho, geçen sezon 14 maçta 907 dakika sahada kalarak, kırmızı-beyazlı forma altında 4 gole imza attı. Başarısıyla dikkatleri çeken Brezilyalı futbolcu, bu periyotta 5 kez sarı kartla cezalandırıldı.
Bu sezon ise 16 maçta bin 419 dakika sahada kalmayı başaran 34 yaşındaki Robinho, Bursaspor (2), Evkur Yeni Malatyaspor (2), MKE Ankaragücü (2) ve Galatasaray (2) maçlarında fileleri havalandırma başarısı gösterdi. Başarılı futboluyla futbolseverlerin beğenisini toplayan golcü oyuncu, 1 kırmızı, 4 de sarı kartla cezalandırılarak, Sivasspor'un hırçın futbolcuları arasında yer aldı.
"MERHABA GARDAŞ" DİYEREK SÖZLEŞME İMZALAMIŞTI
Parlak kariyerinin ardından transfer olduğu Sivasspor'da, 23 Ocak'ta 4 Eylül Stadyumu'nda yaklaşık bin kişinin önünde imza törenine katılan Robinho, sahaya "Merhaba gardaş" diyerek çıkmış, taraftarın gönlünde adeta taht kurmuştu.
Bu sözleşmeyle Sivasspor'un ve Sivas'ın ulusal ve uluslararası alanda tanıtımına önemli katkı sağlayan Robinho, renkli kişiliğiyle taraftarların sevgisini kazanmıştı.
- 28.12.2018 12:07
- Güncelleme: 28.12.2018 14:34
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Aatif’ta 2 seçenek!
Toplam 2
Yorum
ANTALYA ERSUN HOCA ACİLEN BU FAS VECEZAYİRLİ TOPCULARI UZAKLAŞTIR .ZARAR VERİRLER BUNLAR EKİP
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Larin’e Antalya takibi
Toplam 3
Yorum
BJK'li Kanadali turist biraz da antalya'da turistlik yapsin
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Sadık düellosu!
Toplam 1
Yorum
uzman dr bırakın sadıgı madıgı atletiko madritten diego godini alın
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